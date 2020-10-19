https://ria.ru/20201019/urok-1580440422.html
Власти Москвы прокомментировали сбой в работе сервиса для онлайн-учебы
Сбой в работе электронного дневника и журнала Московской электронной школы не помешал началу уроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:11
2020-10-19T11:11
2020-10-19T16:06
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Сбой в работе электронного дневника и журнала Московской электронной школы не помешал началу уроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Так там прокомментировали сообщения о том, что на сайте <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">mos.ru</a> не работает электронный дневник.С сегодняшнего дня все школьники Москвы вернулись после каникул к занятиям: ученики с первого по пятый класс пришли в школы, а у старшеклассников в ближайшие две недели уроки пройдут в дистанционном режиме.
https://sn.ria.ru/20201016/minprosvescheniya-1580137528.html
7
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество