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Власти Москвы прокомментировали сбой в работе сервиса для онлайн-учебы
Сбой в работе электронного дневника и журнала Московской электронной школы не помешал началу уроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента РИА Новости, 19.10.2020
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Сбой в работе электронного дневника и журнала Московской электронной школы не помешал началу уроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Так там прокомментировали сообщения о том, что на сайте <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">mos.ru</a> не работает электронный дневник.С сегодняшнего дня все школьники Москвы вернулись после каникул к занятиям: ученики с первого по пятый класс пришли в школы, а у старшеклассников в ближайшие две недели уроки пройдут в дистанционном режиме.
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москва, общество

Власти Москвы прокомментировали сбой в работе сервиса для онлайн-учебы

11:11 19.10.2020 (обновлено: 16:06 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДоступ к электронному дневнику
Доступ к электронному дневнику - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сбой в работе электронного дневника и журнала Московской электронной школы не помешал началу уроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Так там прокомментировали сообщения о том, что на сайте mos.ru не работает электронный дневник.

"Первый урок прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ. Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов. На первом уроке все школы использовали резервные варианты подключений. В настоящее время уроки продолжаются", — сказали в пресс-службе.

С сегодняшнего дня все школьники Москвы вернулись после каникул к занятиям: ученики с первого по пятый класс пришли в школы, а у старшеклассников в ближайшие две недели уроки пройдут в дистанционном режиме.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 15:28
Минпросвещения не планирует перевод всех школ на дистанционное обучение
 
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