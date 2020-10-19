Ставропольский школьник создал Bluetooth-улей

<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>15-летний школьник из Ставропольского края Никита Сидоркин изобрел улей, которым можно управлять со смартфона по Bluetooth. Дистанционное управление ульем позволит фермерам предотвратить гибель пчел.В "умный" улей встроена электронная плата, которая с помощью подключенных к ней датчиков отслеживает температуру и влажность внутри шмелиного дома, а также управляет летком – отверстием для захода и выхода пчел.Если подключиться к плате по Bluetooth, то на экран телефона не только выведется статистика с параметрами, но программа также позволит закрыть выход из улья в случае опасности. Например, если поступила информация о распылении химикатов на близлежащие поля, то фермер может сразу дистанционно закрыть отверстие для вылета пчел.Как объяснил Никита, у улья есть два отверстия – вход и выход. В одном из них расположена надрезанная трубка. Если оба отверстия открыты, то шмели ведут обычный образ жизни: вылетают, собирают пыльцу и возвращаются обратно. Когда же выход закрыт, то они могут только влететь улей. Они залезают в трубку, которая сужается в конце, закрывая им крылья, а обратно они вылететь уже не могут.Изучая вопрос, юный инноватор выяснял, с какими проблемами сталкиваются владельцы пчелиных хозяйств. В первую очередь это оказались технические вопросы, которые автор разработки помог им решить."В нашем регионе используются обычные ульи, и когда на поля распыляют удобрения, это пагубно сказывается на пчелах и шмелях – они массово гибнут. Мы об этом узнали, стали вести разработки, и я уже понял, что нужно делать", – рассказал Никита.Но помимо технических моментов изобретатель также позаботился об экологии и экономии. При поддержке специалистов центра молодежного инновационного творчества "Орбита" он разработал фанерные корпуса взамен пластиковых, а также установил на ульи солнечные батареи с суперконденсатором, который в отличие от аккумуляторов долговечен.Тема шмелеводства актуальна для сельскохозяйственного Ставропольского края. Здесь активно разводят пчел как для местных теплиц, так и для продажи в соседние регионы. Шмели, опыляя выращиваемые культуры, повышают завязываемость семян, а плоды, полученные в результате естественного опыления, более высокого качества и полезнее.Тепличные хозяйства Ставрополья уже успешно тестируют новые шмелиные дома. Правда, для окончательного результата фанерные ульи должны пережить влажную зиму.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. 15-летний школьник из Ставропольского края Никита Сидоркин изобрел улей, которым можно управлять со смартфона по Bluetooth. Дистанционное управление ульем позволит фермерам предотвратить гибель пчел.
В "умный" улей встроена электронная плата, которая с помощью подключенных к ней датчиков отслеживает температуру и влажность внутри шмелиного дома, а также управляет летком – отверстием для захода и выхода пчел.
Автоматический улей для шмелей с дистанционным управлением
Если подключиться к плате по Bluetooth, то на экран телефона не только выведется статистика с параметрами, но программа также позволит закрыть выход из улья в случае опасности. Например, если поступила информация о распылении химикатов на близлежащие поля, то фермер может сразу дистанционно закрыть отверстие для вылета пчел.
Как объяснил Никита, у улья есть два отверстия – вход и выход. В одном из них расположена надрезанная трубка. Если оба отверстия открыты, то шмели ведут обычный образ жизни: вылетают, собирают пыльцу и возвращаются обратно. Когда же выход закрыт, то они могут только влететь улей. Они залезают в трубку, которая сужается в конце, закрывая им крылья, а обратно они вылететь уже не могут.
Изучая вопрос, юный инноватор выяснял, с какими проблемами сталкиваются владельцы пчелиных хозяйств. В первую очередь это оказались технические вопросы, которые автор разработки помог им решить.
"В нашем регионе используются обычные ульи, и когда на поля распыляют удобрения, это пагубно сказывается на пчелах и шмелях – они массово гибнут. Мы об этом узнали, стали вести разработки, и я уже понял, что нужно делать", – рассказал Никита.
Но помимо технических моментов изобретатель также позаботился об экологии и экономии. При поддержке специалистов центра молодежного инновационного творчества "Орбита" он разработал фанерные корпуса взамен пластиковых, а также установил на ульи солнечные батареи с суперконденсатором, который в отличие от аккумуляторов долговечен.
Тема шмелеводства актуальна для сельскохозяйственного Ставропольского края. Здесь активно разводят пчел как для местных теплиц, так и для продажи в соседние регионы. Шмели, опыляя выращиваемые культуры, повышают завязываемость семян, а плоды, полученные в результате естественного опыления, более высокого качества и полезнее.
Тепличные хозяйства Ставрополья уже успешно тестируют новые шмелиные дома. Правда, для окончательного результата фанерные ульи должны пережить влажную зиму.
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