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https://ria.ru/20201019/uley-1580154738.html
Ставропольский школьник создал Bluetooth-улей
15-летний школьник из Ставропольского края Никита Сидоркин изобрел улей, которым можно управлять со смартфона по Bluetooth. Дистанционное управление ульем... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T08:00
2020-10-19T08:00
хорошие новости
хорошие новости
ставропольский край
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>15-летний школьник из Ставропольского края Никита Сидоркин изобрел улей, которым можно управлять со смартфона по Bluetooth. Дистанционное управление ульем позволит фермерам предотвратить гибель пчел.В "умный" улей встроена электронная плата, которая с помощью подключенных к ней датчиков отслеживает температуру и влажность внутри шмелиного дома, а также управляет летком – отверстием для захода и выхода пчел.Если подключиться к плате по Bluetooth, то на экран телефона не только выведется статистика с параметрами, но программа также позволит закрыть выход из улья в случае опасности. Например, если поступила информация о распылении химикатов на близлежащие поля, то фермер может сразу дистанционно закрыть отверстие для вылета пчел.Как объяснил Никита, у улья есть два отверстия – вход и выход. В одном из них расположена надрезанная трубка. Если оба отверстия открыты, то шмели ведут обычный образ жизни: вылетают, собирают пыльцу и возвращаются обратно. Когда же выход закрыт, то они могут только влететь улей. Они залезают в трубку, которая сужается в конце, закрывая им крылья, а обратно они вылететь уже не могут.Изучая вопрос, юный инноватор выяснял, с какими проблемами сталкиваются владельцы пчелиных хозяйств. В первую очередь это оказались технические вопросы, которые автор разработки помог им решить."В нашем регионе используются обычные ульи, и когда на поля распыляют удобрения, это пагубно сказывается на пчелах и шмелях – они массово гибнут. Мы об этом узнали, стали вести разработки, и я уже понял, что нужно делать", – рассказал Никита.Но помимо технических моментов изобретатель также позаботился об экологии и экономии. При поддержке специалистов центра молодежного инновационного творчества "Орбита" он разработал фанерные корпуса взамен пластиковых, а также установил на ульи солнечные батареи с суперконденсатором, который в отличие от аккумуляторов долговечен.Тема шмелеводства актуальна для сельскохозяйственного Ставропольского края. Здесь активно разводят пчел как для местных теплиц, так и для продажи в соседние регионы. Шмели, опыляя выращиваемые культуры, повышают завязываемость семян, а плоды, полученные в результате естественного опыления, более высокого качества и полезнее.Тепличные хозяйства Ставрополья уже успешно тестируют новые шмелиные дома. Правда, для окончательного результата фанерные ульи должны пережить влажную зиму.
https://ria.ru/20200613/1572819053.html
ставропольский край
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
хорошие новости, ставропольский край

Ставропольский школьник создал Bluetooth-улей

08:00 19.10.2020
 
© РИА Новости / Александр КондратюкПчелы возле ульев на пасеке
Пчелы возле ульев на пасеке - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. 15-летний школьник из Ставропольского края Никита Сидоркин изобрел улей, которым можно управлять со смартфона по Bluetooth. Дистанционное управление ульем позволит фермерам предотвратить гибель пчел.
В "умный" улей встроена электронная плата, которая с помощью подключенных к ней датчиков отслеживает температуру и влажность внутри шмелиного дома, а также управляет летком – отверстием для захода и выхода пчел.
© Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского краяАвтоматический улей для шмелей с дистанционным управлением
Автоматический улей для шмелей с дистанционным управлением - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
Автоматический улей для шмелей с дистанционным управлением
Если подключиться к плате по Bluetooth, то на экран телефона не только выведется статистика с параметрами, но программа также позволит закрыть выход из улья в случае опасности. Например, если поступила информация о распылении химикатов на близлежащие поля, то фермер может сразу дистанционно закрыть отверстие для вылета пчел.
Как объяснил Никита, у улья есть два отверстия – вход и выход. В одном из них расположена надрезанная трубка. Если оба отверстия открыты, то шмели ведут обычный образ жизни: вылетают, собирают пыльцу и возвращаются обратно. Когда же выход закрыт, то они могут только влететь улей. Они залезают в трубку, которая сужается в конце, закрывая им крылья, а обратно они вылететь уже не могут.
© ЦМИТ "Орбита""Умный" улей имеет технический отсек, где расположена электронная плата. Также снаружи установлена солнечная батарея
Умный улей имеет технический отсек, где расположена электронная плата. Также снаружи установлена солнечная батарея
1 из 2
"Умный" улей имеет технический отсек, где расположена электронная плата. Также снаружи установлена солнечная батарея
© ЦМИТ "Орбита"
© ЦМИТ "Орбита"В отсеке для шмелей есть вентиляция и леток
В отсеке для шмелей есть вентиляция и леток
2 из 2
В отсеке для шмелей есть вентиляция и леток
© ЦМИТ "Орбита"
1 из 2
"Умный" улей имеет технический отсек, где расположена электронная плата. Также снаружи установлена солнечная батарея
© ЦМИТ "Орбита"
2 из 2
В отсеке для шмелей есть вентиляция и леток
© ЦМИТ "Орбита"
Изучая вопрос, юный инноватор выяснял, с какими проблемами сталкиваются владельцы пчелиных хозяйств. В первую очередь это оказались технические вопросы, которые автор разработки помог им решить.
"В нашем регионе используются обычные ульи, и когда на поля распыляют удобрения, это пагубно сказывается на пчелах и шмелях – они массово гибнут. Мы об этом узнали, стали вести разработки, и я уже понял, что нужно делать", – рассказал Никита.
Но помимо технических моментов изобретатель также позаботился об экологии и экономии. При поддержке специалистов центра молодежного инновационного творчества "Орбита" он разработал фанерные корпуса взамен пластиковых, а также установил на ульи солнечные батареи с суперконденсатором, который в отличие от аккумуляторов долговечен.
Пчелы в улье - РИА Новости, 1920, 13.06.2020
13 июня, 08:00Хорошие новости
В Алтайском крае придумали приложение для пчеловодов
Тема шмелеводства актуальна для сельскохозяйственного Ставропольского края. Здесь активно разводят пчел как для местных теплиц, так и для продажи в соседние регионы. Шмели, опыляя выращиваемые культуры, повышают завязываемость семян, а плоды, полученные в результате естественного опыления, более высокого качества и полезнее.
Тепличные хозяйства Ставрополья уже успешно тестируют новые шмелиные дома. Правда, для окончательного результата фанерные ульи должны пережить влажную зиму.
 
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