https://ria.ru/20201019/uley-1580154738.html

Ставропольский школьник создал Bluetooth-улей

15-летний школьник из Ставропольского края Никита Сидоркин изобрел улей, которым можно управлять со смартфона по Bluetooth. Дистанционное управление ульем... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:00

2020-10-19T08:00

2020-10-19T08:00

хорошие новости

хорошие новости

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580166370_0:155:2299:1448_1400x0_80_0_0_ad88962a09c4982eb1c2077a08a071d2.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>15-летний школьник из Ставропольского края Никита Сидоркин изобрел улей, которым можно управлять со смартфона по Bluetooth. Дистанционное управление ульем позволит фермерам предотвратить гибель пчел.В "умный" улей встроена электронная плата, которая с помощью подключенных к ней датчиков отслеживает температуру и влажность внутри шмелиного дома, а также управляет летком – отверстием для захода и выхода пчел.Если подключиться к плате по Bluetooth, то на экран телефона не только выведется статистика с параметрами, но программа также позволит закрыть выход из улья в случае опасности. Например, если поступила информация о распылении химикатов на близлежащие поля, то фермер может сразу дистанционно закрыть отверстие для вылета пчел.Как объяснил Никита, у улья есть два отверстия – вход и выход. В одном из них расположена надрезанная трубка. Если оба отверстия открыты, то шмели ведут обычный образ жизни: вылетают, собирают пыльцу и возвращаются обратно. Когда же выход закрыт, то они могут только влететь улей. Они залезают в трубку, которая сужается в конце, закрывая им крылья, а обратно они вылететь уже не могут.Изучая вопрос, юный инноватор выяснял, с какими проблемами сталкиваются владельцы пчелиных хозяйств. В первую очередь это оказались технические вопросы, которые автор разработки помог им решить."В нашем регионе используются обычные ульи, и когда на поля распыляют удобрения, это пагубно сказывается на пчелах и шмелях – они массово гибнут. Мы об этом узнали, стали вести разработки, и я уже понял, что нужно делать", – рассказал Никита.Но помимо технических моментов изобретатель также позаботился об экологии и экономии. При поддержке специалистов центра молодежного инновационного творчества "Орбита" он разработал фанерные корпуса взамен пластиковых, а также установил на ульи солнечные батареи с суперконденсатором, который в отличие от аккумуляторов долговечен.Тема шмелеводства актуальна для сельскохозяйственного Ставропольского края. Здесь активно разводят пчел как для местных теплиц, так и для продажи в соседние регионы. Шмели, опыляя выращиваемые культуры, повышают завязываемость семян, а плоды, полученные в результате естественного опыления, более высокого качества и полезнее.Тепличные хозяйства Ставрополья уже успешно тестируют новые шмелиные дома. Правда, для окончательного результата фанерные ульи должны пережить влажную зиму.

https://ria.ru/20200613/1572819053.html

ставропольский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, ставропольский край