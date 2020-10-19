https://ria.ru/20201019/udalenka-1580511592.html

Юристы попросили не штрафовать работодателей, не отчитавшихся об удаленке

Московское отделение Ассоциации юристов России (МО АЮР) просит не штрафовать работодателей, которые не предоставили личные данные сотрудников, переведенных на... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:29

2020-10-19T16:29

2020-10-19T16:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

ассоциация юристов россии

москва

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Московское отделение <a href="https://ria.ru/organization_Associacija_juristov_Rossii" target="_blank">Ассоциации юристов России</a> (МО АЮР) просит не штрафовать работодателей, которые не предоставили личные данные сотрудников, переведенных на удаленную работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МО АЮР.Согласно указу мэра, работодатели, действующие на территории <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a>, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Работодатели еженедельно в электронном виде должны передавать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.Как пояснили в пресс-службе, комиссия по правовому обеспечению московского отделения АЮР направила в правительство РФ и Совет Федерации заключение об этих требованиях. В нем отмечается, что указ московских властей не соответствует Трудовому кодексу, закону "О персональных данных", а также сложившейся судебной практике и конвенции Совета Европы №108 "О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных"."Поэтому в своем обращении к правительству РФ эксперты рекомендуют уполномоченным органам исполнительной власти не возбуждать административные дела по ст. 20.6.1. КоАП РФ при непредставлении работодателями личных сведений сотрудников. Поскольку сбор таких данных будет противоречить требованиям федерального законодательства, что может привести к незаконному привлечению работодателей к административной ответственности в отсутствие их вины", - отметили в пресс-службе.В заключение МО АЮР просит рекомендовать руководителям субъектов предварительно обсуждать планируемые меры, особенно если они ограничивают права граждан.Председатель комиссии Александр Журавлев пояснил РИА Новости, что большинства данных, предусмотренных указом, у работодателя быть не должно по причине их избыточности. "Во-вторых, эти данные по большей части можно получить лишь с согласия гражданина. В-третьих, даже если такие данные имеются, то сотрудники сами решают предоставлять согласие работодателю для передачи данных в мэрию или нет, а работодатель не может принуждать его к этому действию", - отметил юрист.По его словам, некоторые государственные органы считают, что данные, предусмотренные указом, не являются персональными, но это вызывает ряд вопросов. "Как было недавно отмечено ПАСЕ, COVID-19 негативно сказывается не только на здоровье миллионов жителей разных стран, но и на ситуации с правами человека. Комиссия считает, что необходимо осуществлять предварительное обсуждение мер и требований, которые мэрия Москвы и иные органы государственной власти субъектов РФ принимают в рамках борьбы с COVID-19, особенно в случаях, когда такие меры затрагивают права и свободы граждан. Такая работа, проведенная с участием представителей бизнеса, общественных организаций, юридического сообщества и заинтересованных лиц, приведет к повышению качества принимаемых мер", - отметил Журавлев.Соавтор заключения доцент факультета права НИУ ВШЭ Александр Савельев сообщил РИА Новости, что акты субъектов РФ в рамках борьбы с распространением коронавируса не могут игнорировать федеральное законодательство, поэтому у работодателя нет правовых средств принуждения удаленных работников к согласию на обработку данных.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/udalenka-1580506398.html

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580422549.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ассоциация юристов россии, москва