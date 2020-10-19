https://ria.ru/20201019/uchitel-1580522367.html
СМИ озвучили новые подробности расследования убийства учителя во Франции
Напавший на учителя истории под Парижем связывался с отцом одной из его учениц, а также с исламистом Абдельхакимом Сефриуи, которые жаловались на преподавателя... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:19
2020-10-19T17:19
2020-10-19T17:19
убийство учителя во франции
жан кастекс
анн идальго
рамзан кадыров
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Напавший на учителя истории под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a> связывался с отцом одной из его учениц, а также с исламистом Абдельхакимом Сефриуи, которые жаловались на преподавателя на видео, чтобы выяснить подробности происходящего на уроках, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV.</a>Как сообщает телеканал, и отец ученицы и исламист Сефриуи ранее публиковали видео, в котором жаловались на убитого учителя. По данным телеканала, подозреваемый связывался с ними в социальных сетях. На данный момент, согласно телеканалу, неизвестно, ответили ли авторы видео с жалобами на учителя на сообщение злоумышленника.Ранее сообщалось, что представители французской разведслужбы в пригороде Парижа предупреждали начальство о вовлеченности исламиста Абдельхакима Сефриуи в конфликтную ситуацию вокруг учителя истории, который впоследствии был убит в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.На данный момент и отец девочки, и Сефриуи находятся под стражей.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела были задержаны 11 человек, в том числе родственники совершившего атаку.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>, ряд членов правительства, мэр города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a>. Двадцать первого октября во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем.
https://ria.ru/20201019/karikatury-1580519328.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
1
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство учителя во франции, жан кастекс, анн идальго, рамзан кадыров, франция, париж, в мире
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Напавший на учителя истории под Парижем
связывался с отцом одной из его учениц, а также с исламистом Абдельхакимом Сефриуи, которые жаловались на преподавателя на видео, чтобы выяснить подробности происходящего на уроках, сообщает телеканал BFMTV.
Как сообщает телеканал, и отец ученицы и исламист Сефриуи ранее публиковали видео, в котором жаловались на убитого учителя. По данным телеканала, подозреваемый связывался с ними в социальных сетях. На данный момент, согласно телеканалу, неизвестно, ответили ли авторы видео с жалобами на учителя на сообщение злоумышленника.
Ранее сообщалось, что представители французской разведслужбы в пригороде Парижа предупреждали начальство о вовлеченности исламиста Абдельхакима Сефриуи в конфликтную ситуацию вокруг учителя истории, который впоследствии был убит в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.
На данный момент и отец девочки, и Сефриуи находятся под стражей.
Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела были задержаны 11 человек, в том числе родственники совершившего атаку.
Президент Франции Эммануэль Макрон
назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.
В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны Жан Кастекс
, ряд членов правительства, мэр города Анн Идальго
. Двадцать первого октября во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем.