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Еще четырех человек задержали по делу об убийстве учителя под Парижем
Еще четыре человека задержаны в рамках расследования убийства учителя в пригороде Парижа, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:49
2020-10-19T18:52
жан кастекс
анн идальго
рамзан кадыров
европа
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Еще четыре человека задержаны в рамках расследования убийства учителя в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a>."Пятнадцать человек сейчас находятся под стражей в рамках расследования убийства Самюэля Пати в прошлую пятницу в Конфлан-Сент-Онорин", - говорится в сообщении.По информации телеканала, четверо из 15 задержанных являются учениками школы. Отмечается, что один из находящихся под стражей учеников подтвердил, что получил от злоумышленника деньги в обмен на информацию о местонахождении учителя.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела были задержаны 11 человек, в том числе родственники совершившего атаку.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> осудила убийство учителя. Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>, ряд членов правительства, мэр города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a>. Двадцать первого октября во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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европа
франция
париж
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жан кастекс, анн идальго, рамзан кадыров, европа, франция, париж, в мире

Еще четырех человек задержали по делу об убийстве учителя под Парижем

18:49 19.10.2020 (обновлено: 18:52 19.10.2020)
 
© REUTERS / Gonzalo FuentesСпецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще четыре человека задержаны в рамках расследования убийства учителя в пригороде Парижа, сообщает телеканал BFMTV.
"Пятнадцать человек сейчас находятся под стражей в рамках расследования убийства Самюэля Пати в прошлую пятницу в Конфлан-Сент-Онорин", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, четверо из 15 задержанных являются учениками школы. Отмечается, что один из находящихся под стражей учеников подтвердил, что получил от злоумышленника деньги в обмен на информацию о местонахождении учителя.
Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела были задержаны 11 человек, в том числе родственники совершившего атаку.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 08:00
Террорист убил учителя, а Европа убивает себя сама
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.
В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны Жан Кастекс, ряд членов правительства, мэр города Анн Идальго. Двадцать первого октября во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем.
 
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Жан КастексАнн ИдальгоРамзан КадыровЕвропаФранцияПарижВ мире
 
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