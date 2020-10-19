https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580538807.html

Еще четырех человек задержали по делу об убийстве учителя под Парижем

Еще четыре человека задержаны в рамках расследования убийства учителя в пригороде Парижа, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:49

2020-10-19T18:49

2020-10-19T18:52

жан кастекс

анн идальго

рамзан кадыров

европа

франция

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Еще четыре человека задержаны в рамках расследования убийства учителя в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a>."Пятнадцать человек сейчас находятся под стражей в рамках расследования убийства Самюэля Пати в прошлую пятницу в Конфлан-Сент-Онорин", - говорится в сообщении.По информации телеканала, четверо из 15 задержанных являются учениками школы. Отмечается, что один из находящихся под стражей учеников подтвердил, что получил от злоумышленника деньги в обмен на информацию о местонахождении учителя.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела были задержаны 11 человек, в том числе родственники совершившего атаку.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> осудила убийство учителя. Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>, ряд членов правительства, мэр города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a>. Двадцать первого октября во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

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европа

франция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан кастекс, анн идальго, рамзан кадыров, европа, франция, париж, в мире