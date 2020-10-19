https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580458666.html

Криминалисты рассказали, как "немые свидетели" помогли раскрыть убийство

Жестокое убийство девушки в России удалось раскрыть благодаря умело интерпретированному видео с уличной камеры, рассказал в интервью РИА Новости старший... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:23

2020-10-19T12:23

2020-10-19T13:04

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Жестокое убийство девушки в России удалось раскрыть благодаря умело интерпретированному видео с уличной камеры, рассказал в интервью РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ Вадим Смехнов.Сегодня, 19 октября, в России отмечается День криминалистики.По его словам, одно из уголовных дел было раскрыто именно благодаря записи с камеры видеонаблюдения. По его словам, камере удалось заснять, как ночью по аллее шли парень с девушкой: было видно, что у них случился какой-то конфликт, но разобрать конкретнее было невозможно, они были от камеры слишком далеко.Он пояснил, что именно благодаря обработке изображения удалось определить механизм совершения преступления, а с помощью видеозаписи, полученной с другой камеры, мимо которой пробежал преступник после убийства, была установлена его личность.<a href="https://ria.ru/20201019/kriminalistika-1580446183.html" target="_blank"> Читайте полный текст интервью Вадима Смехнова >>></a>

https://ria.ru/20200301/1565329215.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия