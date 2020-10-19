https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580458666.html
Криминалисты рассказали, как "немые свидетели" помогли раскрыть убийство
Жестокое убийство девушки в России удалось раскрыть благодаря умело интерпретированному видео с уличной камеры, рассказал в интервью РИА Новости старший... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:23
2020-10-19T12:23
2020-10-19T13:04
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Жестокое убийство девушки в России удалось раскрыть благодаря умело интерпретированному видео с уличной камеры, рассказал в интервью РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ Вадим Смехнов.Сегодня, 19 октября, в России отмечается День криминалистики.По его словам, одно из уголовных дел было раскрыто именно благодаря записи с камеры видеонаблюдения. По его словам, камере удалось заснять, как ночью по аллее шли парень с девушкой: было видно, что у них случился какой-то конфликт, но разобрать конкретнее было невозможно, они были от камеры слишком далеко.Он пояснил, что именно благодаря обработке изображения удалось определить механизм совершения преступления, а с помощью видеозаписи, полученной с другой камеры, мимо которой пробежал преступник после убийства, была установлена его личность.<a href="https://ria.ru/20201019/kriminalistika-1580446183.html" target="_blank"> Читайте полный текст интервью Вадима Смехнова >>></a>
https://ria.ru/20200301/1565329215.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Жестокое убийство девушки в России удалось раскрыть благодаря умело интерпретированному видео с уличной камеры, рассказал в интервью РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК
РФ Вадим Смехнов.
Сегодня, 19 октября, в России отмечается День криминалистики.
"Часть оперативной работы при расследовании дела заключается в том, чтобы найти "немых свидетелей" преступления: фотографии или видеозаписи. Если мы нашли видеокамеры, изъяли записи и на них все хорошо видно, то это прекрасно. Но если на видео плохо видно, что происходит, тогда криминалисты проводят криминалистическое улучшение изображения", - рассказал Смехнов.
По его словам, одно из уголовных дел было раскрыто именно благодаря записи с камеры видеонаблюдения. По его словам, камере удалось заснять, как ночью по аллее шли парень с девушкой: было видно, что у них случился какой-то конфликт, но разобрать конкретнее было невозможно, они были от камеры слишком далеко.
"Потом что-то происходит, девушка выходит на дорогу, падает и умирает. После криминалистической обработки видеозаписи мы узнали, что сначала парень дважды ударил девушку, потом отошел, достал предмет, похожий на нож, и 17 раз ударил им девушку. После этого он бросил орудие убийства и убежал. А девушка дошла до дороги, упала и умерла", - рассказал Смехнов.
Он пояснил, что именно благодаря обработке изображения удалось определить механизм совершения преступления, а с помощью видеозаписи, полученной с другой камеры, мимо которой пробежал преступник после убийства, была установлена его личность.