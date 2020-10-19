https://ria.ru/20201019/turisty-1580447301.html
Эксперты рассказали, сколько денег тратят китайские туристы в России
Средние расходы китайских туристов на товары и услуги в России оцениваются в 16 тысяч рублей за поездку, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:53
2020-10-19T11:53
2020-10-19T11:53
туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
байкал
москва
хабаровск
владивосток
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Средние расходы китайских туристов на товары и услуги в России оцениваются в 16 тысяч рублей за поездку, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53048.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. В эту сумму не входят траты на проживание и билеты, уточнили в одной из крупнейших китайских туристических компаний. "Данные по расходам учитывались при посещении нашими туристами трех направлений в России – Москва, Санкт-Петербург, озеро Байкал", – пояснила представитель фирмы Ли Янь.Главные категории товаров, которые интересуют китайских гостей – золото, янтарь, ювелирная продукция, сувениры. "Крупные покупки (дизайнерская одежда, парфюмерия и так далее) делают в основном не в Санкт-Петербурге, а в Москве (в частности, посещая ЦУМ)", — отметила сотрудница компании.Также, по ее словам, в Китае считают, что их путешественники вернутся на международный туррынок в апреле 2021 года. При этом туризм в Россию претерпит ряд изменений. Так, например, уже в 2019 году наблюдалась тенденция к омоложению китайского турпотока. Если раньше это были гости от 60 лет и старше, то сейчас средний возраст туриста из Китая – 60 и менее лет.Благодаря Чемпионату мира по футболу, который прошел в РФ, расширяется география путешествий туристов из КНР по нашей стране. "После чемпионата многие целенаправленно спрашивали новые направления – Калининград, Волгоград", – сообщила представитель китайской компании.Пандемия изменит привычный уклад китайского туризма в России. Спрос на традиционные маршруты с магазинами снизится. Произойдет переориентация на медицинский, оздоровительный, экологический туризмГостям планируют предлагать комбинированные маршруты по РФ, включающие посещение Камчатки, Хабаровска, Байкала, Санкт-Петербурга, Москвы.
https://ria.ru/20201015/kitaytsy-1579933516.html
https://ria.ru/20201009/vizy-1579035025.html
байкал
москва
хабаровск
владивосток
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, байкал, москва, хабаровск, владивосток, калининград
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.
Средние расходы китайских туристов на товары и услуги в России оцениваются в 16 тысяч рублей за поездку, сообщает
АТОР.
В эту сумму не входят траты на проживание и билеты, уточнили в одной из крупнейших китайских туристических компаний. "Данные по расходам учитывались при посещении нашими туристами трех направлений в России – Москва, Санкт-Петербург, озеро Байкал", – пояснила представитель фирмы Ли Янь.
Главные категории товаров, которые интересуют китайских гостей – золото, янтарь, ювелирная продукция, сувениры. "Крупные покупки (дизайнерская одежда, парфюмерия и так далее) делают в основном не в Санкт-Петербурге, а в Москве (в частности, посещая ЦУМ)", — отметила сотрудница компании.
Также, по ее словам, в Китае считают, что их путешественники вернутся на международный туррынок в апреле 2021 года.
При этом туризм в Россию претерпит ряд изменений. Так, например, уже в 2019 году наблюдалась тенденция к омоложению китайского турпотока. Если раньше это были гости от 60 лет и старше, то сейчас средний возраст туриста из Китая – 60 и менее лет.
Благодаря Чемпионату мира по футболу, который прошел в РФ, расширяется география путешествий туристов из КНР по нашей стране. "После чемпионата многие целенаправленно спрашивали новые направления – Калининград, Волгоград", – сообщила представитель китайской компании.
Пандемия изменит привычный уклад китайского туризма в России. Спрос на традиционные маршруты с магазинами снизится. Произойдет переориентация на медицинский, оздоровительный, экологический туризм
Гостям планируют предлагать комбинированные маршруты по РФ, включающие посещение Камчатки, Хабаровска, Байкала, Санкт-Петербурга, Москвы.