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Туризм
https://ria.ru/20201019/turisty-1580447301.html
Эксперты рассказали, сколько денег тратят китайские туристы в России
Средние расходы китайских туристов на товары и услуги в России оцениваются в 16 тысяч рублей за поездку, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:53
2020-10-19T11:53
туризм
туризм
туристы
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новости - туризм
байкал
москва
хабаровск
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Средние расходы китайских туристов на товары и услуги в России оцениваются в 16 тысяч рублей за поездку, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53048.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. В эту сумму не входят траты на проживание и билеты, уточнили в одной из крупнейших китайских туристических компаний. "Данные по расходам учитывались при посещении нашими туристами трех направлений в России – Москва, Санкт-Петербург, озеро Байкал", – пояснила представитель фирмы Ли Янь.Главные категории товаров, которые интересуют китайских гостей – золото, янтарь, ювелирная продукция, сувениры. "Крупные покупки (дизайнерская одежда, парфюмерия и так далее) делают в основном не в Санкт-Петербурге, а в Москве (в частности, посещая ЦУМ)", — отметила сотрудница компании.Также, по ее словам, в Китае считают, что их путешественники вернутся на международный туррынок в апреле 2021 года. При этом туризм в Россию претерпит ряд изменений. Так, например, уже в 2019 году наблюдалась тенденция к омоложению китайского турпотока. Если раньше это были гости от 60 лет и старше, то сейчас средний возраст туриста из Китая – 60 и менее лет.Благодаря Чемпионату мира по футболу, который прошел в РФ, расширяется география путешествий туристов из КНР по нашей стране. "После чемпионата многие целенаправленно спрашивали новые направления – Калининград, Волгоград", – сообщила представитель китайской компании.Пандемия изменит привычный уклад китайского туризма в России. Спрос на традиционные маршруты с магазинами снизится. Произойдет переориентация на медицинский, оздоровительный, экологический туризмГостям планируют предлагать комбинированные маршруты по РФ, включающие посещение Камчатки, Хабаровска, Байкала, Санкт-Петербурга, Москвы.
https://ria.ru/20201015/kitaytsy-1579933516.html
https://ria.ru/20201009/vizy-1579035025.html
байкал
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туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, байкал, москва, хабаровск, владивосток, калининград

Эксперты рассказали, сколько денег тратят китайские туристы в России

11:53 19.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Средние расходы китайских туристов на товары и услуги в России оцениваются в 16 тысяч рублей за поездку, сообщает АТОР.
В эту сумму не входят траты на проживание и билеты, уточнили в одной из крупнейших китайских туристических компаний. "Данные по расходам учитывались при посещении нашими туристами трех направлений в России – Москва, Санкт-Петербург, озеро Байкал", – пояснила представитель фирмы Ли Янь.
Главные категории товаров, которые интересуют китайских гостей – золото, янтарь, ювелирная продукция, сувениры. "Крупные покупки (дизайнерская одежда, парфюмерия и так далее) делают в основном не в Санкт-Петербурге, а в Москве (в частности, посещая ЦУМ)", — отметила сотрудница компании.
Также, по ее словам, в Китае считают, что их путешественники вернутся на международный туррынок в апреле 2021 года.
При этом туризм в Россию претерпит ряд изменений. Так, например, уже в 2019 году наблюдалась тенденция к омоложению китайского турпотока. Если раньше это были гости от 60 лет и старше, то сейчас средний возраст туриста из Китая – 60 и менее лет.
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Благодаря Чемпионату мира по футболу, который прошел в РФ, расширяется география путешествий туристов из КНР по нашей стране. "После чемпионата многие целенаправленно спрашивали новые направления – Калининград, Волгоград", – сообщила представитель китайской компании.
Пандемия изменит привычный уклад китайского туризма в России. Спрос на традиционные маршруты с магазинами снизится. Произойдет переориентация на медицинский, оздоровительный, экологический туризм
Гостям планируют предлагать комбинированные маршруты по РФ, включающие посещение Камчатки, Хабаровска, Байкала, Санкт-Петербурга, Москвы.
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ТуризмТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмБайкалМоскваХабаровскВладивостокКалининград
 
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