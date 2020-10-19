https://ria.ru/20201019/tsunami-1580487750.html

Таяние вечной мерзлоты может спровоцировать мощные цунами на Аляске

Ученые утверждают, что таяние вечной мерзлоты на Аляске может привести к разрушительным цунами, сообщает The Guardian. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:28

2020-10-19T16:28

2020-10-19T16:28

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Ученые утверждают, что таяние вечной мерзлоты на Аляске может привести к разрушительным цунами, <a href="https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/18/alaska-climate-change-tsunamis-melting-permafrost" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.Эксперты предупреждают о связи между быстрым потеплением и оползнями, которые угрожают городам и туристическим достопримечательностям. Новые исследования показывают, что из-за таяния льдов на Аляске горные породы могут разрушиться и спровоцировать цунами. Одной из проблемных зон является склон фьорда Барри Арм, откуда открывается вид на популярный маршрут круизных судов. Оползни на горе возле ледника Барри начались в начале прошлого века. Десять лет назад эти поцессы сильно ускорились. В этом году проблему обнаружили с помощью спутниковых фотографий. Если оползень обрушится на фьорд, волна может ударить по кораблям в этом районе, достичь сотен метров в близлежащих горах и затопить популярное туристическое направление, разбившись на высоте до 10 метров над городом Уиттиер. Ранее в этом году 14 геологов предупредили, что крупный обвал возможен в течение года и вероятен в течение 20 лет.В 2015 году аналогичный оползень на склоне, который также полз на протяжении десятилетий, вызвал цунами, которое срезало лес на 193 метра вверх по склонам фьорда Таан на Аляске.“Когда климат меняется, ландшафту требуется время, чтобы приспособиться. Если ледник отступает очень быстро, он может застать окружающие склоны "врасплох" и они провалятся, — говорит геолог Бретвуд Хигман, работавший на фьордах Таан и Барри Арме.Изучив 30-летние спутниковые фотографии, геолог Эрин Бессетт-Киртон обнаружила, что оползни в горах Святого Ильи и Глейшер-Бей на Аляске происходили в самые теплые годы. По ее словам, пока ученые не очень хорошо разбираются в механизме возникновения оползня. "Мы знаем о корреляции, но пока не изучили движущую силу”, — пояснила она.За прошедшее столетие 10 из 14 самых высоких зарегистрированных цунами произошли в оледенелых горных районах. В 1958 году оползень в заливе Литуйя на Аляске создал волну в 524 метра — самую высокую из когда-либо зарегистрированных. Во время землетрясения на Аляске в 1964 году большинство смертей произошли из-за этих стихийных бедствий, вызванных подводными оползнями.Эксперты надеются предсказать с помощью датчиков, когда склоны с большей вероятностью обрушатся в самых опасных местах. Они смогут зафиксировать едва заметные изменения, которые могут предвещать оползень.

https://ria.ru/20200904/italiya-1576787785.html

https://ria.ru/20200430/1570643474.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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