https://ria.ru/20201019/tserkov-1580538646.html

Патриарх Кирилл утвердил отлучение от церкви схимонаха Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении от церкви основателя Среднеуральского женского... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:49

2020-10-19T18:49

2020-10-19T19:04

схимонах сергий (николай романов)

новости - религия и мировоззрение

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и всея Руси <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev" target="_blank">Кирилл </a>утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении от церкви основателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">Сергия</a> (Романова), говорится в сообщении, опубликованном на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>."Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)", - сказано в сообщении.В РПЦ напомнили, что 10 сентября церковный суд по делу схимонаха Сергия, изверженного из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и церковных канонов, принял решение об отлучении его от Церкви."В решении епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова)", - говорится в сообщении.А в заключительной части судебного решения говорилось, что "своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года".Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.

https://ria.ru/20200813/1575669126.html

https://ria.ru/20201015/eks-skhiigumen-1580037821.html

ol br Высказывания в этой статье " "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы"" свидетельствуют о том, что этот верующий излишне увлекался паречитыванием Библии, от чего у него мог случиться всего-лишь небольшой временный невроз. Ничего антихристианского в его словая я не увидел, а "отлучать от Церкви" верующего в нее христианина, ввергая его тем самым в лапы дьявола, само по себе не может быть христианским поступком, носит признаки тоталитаризма и жестокости и может быть оспорено в традиционном мирском суде со всеми вытекающими последствиями. Пожелаю схиигумену Сергию доброго здравия и поменьше обращать внимание на месть братьев во христе, тогда у него будет шанс их всех пережить. Самое главное - это верить, что тебя одобряет сам Бог и милует всякого согрешившего по своей любящей доброте. А от любви Божией не может отлучить никакой "епархиального суд", РПЦ и лично патриарх Кирилл. 35

STeaM Project Band Сергий не сумасшедший, как ты его хочешь представить. И он ещё вам устроит. 34

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество