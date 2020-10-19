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Патриарх Кирилл утвердил отлучение от церкви схимонаха Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении от церкви основателя Среднеуральского женского... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:49
2020-10-19T19:04
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и всея Руси <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev" target="_blank">Кирилл </a>утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении от церкви основателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">Сергия</a> (Романова), говорится в сообщении, опубликованном на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>."Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)", - сказано в сообщении.В РПЦ напомнили, что 10 сентября церковный суд по делу схимонаха Сергия, изверженного из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и церковных канонов, принял решение об отлучении его от Церкви."В решении епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова)", - говорится в сообщении.А в заключительной части судебного решения говорилось, что "своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года".Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
https://ria.ru/20200813/1575669126.html
https://ria.ru/20201015/eks-skhiigumen-1580037821.html
Высказывания в этой статье " "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы"" свидетельствуют о том, что этот верующий излишне увлекался паречитыванием Библии, от чего у него мог случиться всего-лишь небольшой временный невроз. Ничего антихристианского в его словая я не увидел, а "отлучать от Церкви" верующего в нее христианина, ввергая его тем самым в лапы дьявола, само по себе не может быть христианским поступком, носит признаки тоталитаризма и жестокости и может быть оспорено в традиционном мирском суде со всеми вытекающими последствиями. Пожелаю схиигумену Сергию доброго здравия и поменьше обращать внимание на месть братьев во христе, тогда у него будет шанс их всех пережить. Самое главное - это верить, что тебя одобряет сам Бог и милует всякого согрешившего по своей любящей доброте. А от любви Божией не может отлучить никакой "епархиального суд", РПЦ и лично патриарх Кирилл.
35
Сергий не сумасшедший, как ты его хочешь представить. И он ещё вам устроит.
34
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РИА Новости
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схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество

Патриарх Кирилл утвердил отлучение от церкви схимонаха Сергия

18:49 19.10.2020 (обновлено: 19:04 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое в начале сентября решение церковного суда об отлучении от церкви основателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха Сергия (Романова), говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.
"Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)", - сказано в сообщении.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
13 августа, 08:00Религия и мировоззрение
Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре
В РПЦ напомнили, что 10 сентября церковный суд по делу схимонаха Сергия, изверженного из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и церковных канонов, принял решение об отлучении его от Церкви.
"В решении епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова)", - говорится в сообщении.
А в заключительной части судебного решения говорилось, что "своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Лишенный сана схиигумен Сергий - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Схимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
 
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