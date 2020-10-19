https://ria.ru/20201019/tsentrostat-1580423684.html

Презентация Международного центра статистической экспертизы "Центростат"

20 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация Международного центра статистической экспертизы "Центростат", приуроченная к празднованию Всемирного дня статистики.

2020-10-19T09:43

2020-10-19T09:43

2020-10-19T09:43

анонсы

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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1580423684.jpg?1603089800

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201020/952942266.html">Задать вопрос</a><br><br>К участию приглашены:<br></strong>- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владислав ФЕДУЛОВ;<br>- заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей ВЕРШИНИН;<br>- заместитель Министра финансов Российской Федерации Тимур МАКСИМОВ;<br>- руководитель Росстата Павел МАЛКОВ;<br>- председатель Общественного совета при Росстате, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей КЛЕПАЧ;<br>- генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Мария ШКЛЯРУК;<br>- директор, постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Рено СЕЛИГМАНН;<br>- директор Статистического департамента ЭСКАТО Джемма Ван ХАЛДЕРЕН.<br><br>Создание "Центростата" является результатом совместной работы Федеральной службы государственной статистики, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Всемирного банка и Статистического института для Азии и Тихого океана (СИАТО). Он объединит ведущих российских и зарубежных экспертов, станет современной международной площадкой для обучения, консультационной помощи и содействия развитию в области статистики. Его проекты будут способствовать повышению статистической грамотности, продвижению российских статистических продуктов, внедрению инноваций.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы