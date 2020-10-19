Презентация Международного центра статистической экспертизы "Центростат"
20 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация Международного центра статистической экспертизы "Центростат", приуроченная к празднованию Всемирного дня статистики.
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К участию приглашены:
- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владислав ФЕДУЛОВ;
- заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей ВЕРШИНИН;
- заместитель Министра финансов Российской Федерации Тимур МАКСИМОВ;
- руководитель Росстата Павел МАЛКОВ;
- председатель Общественного совета при Росстате, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей КЛЕПАЧ;
- генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Мария ШКЛЯРУК;
- директор, постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Рено СЕЛИГМАНН;
- директор Статистического департамента ЭСКАТО Джемма Ван ХАЛДЕРЕН.
Создание "Центростата" является результатом совместной работы Федеральной службы государственной статистики, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Всемирного банка и Статистического института для Азии и Тихого океана (СИАТО). Он объединит ведущих российских и зарубежных экспертов, станет современной международной площадкой для обучения, консультационной помощи и содействия развитию в области статистики. Его проекты будут способствовать повышению статистической грамотности, продвижению российских статистических продуктов, внедрению инноваций.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владислав ФЕДУЛОВ;
- заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей ВЕРШИНИН;
- заместитель Министра финансов Российской Федерации Тимур МАКСИМОВ;
- руководитель Росстата Павел МАЛКОВ;
- председатель Общественного совета при Росстате, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей КЛЕПАЧ;
- генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Мария ШКЛЯРУК;
- директор, постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Рено СЕЛИГМАНН;
- директор Статистического департамента ЭСКАТО Джемма Ван ХАЛДЕРЕН.
Создание "Центростата" является результатом совместной работы Федеральной службы государственной статистики, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Всемирного банка и Статистического института для Азии и Тихого океана (СИАТО). Он объединит ведущих российских и зарубежных экспертов, станет современной международной площадкой для обучения, консультационной помощи и содействия развитию в области статистики. Его проекты будут способствовать повышению статистической грамотности, продвижению российских статистических продуктов, внедрению инноваций.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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