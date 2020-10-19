https://ria.ru/20201019/treschina-1580493363.html

Источник рассказал о размере трещины в российском модуле МКС

Трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха на МКС, имеет длину от 2 до 4 сантиметров, ее временно заклеили каптоновой лентой, сообщил РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:03

2020-10-19T15:03

2020-10-19T15:07

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>, имеет длину от 2 до 4 сантиметров, ее временно заклеили каптоновой лентой, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее сегодня находящийся на борту станции космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> доложил на Землю, что экипаж устранил утечку воздуха временными средствами. Теперь наземные специалисты решают, как залатать трещину надолго."По анализу снимков, трещина в модуле "Звезда" имеет длину от 2 до 4 сантиметров. Космонавт [Сергей] Рыжиков временно заклеил ее каптоновой лентой [специальный термостойкий скотч]", - сказал собеседник агентства.Как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>", сейчас разрабатывается "программа действий для постоянной герметизации места утечки".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В середине октября космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину.Как сообщали РИА Новости в "Роскосмосе", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

https://ria.ru/20201016/kosmos-1580077467.html

https://ria.ru/20201016/kosmos-1580079998.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса