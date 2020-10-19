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В Киеве озвучили стратегию на случай отказа "Газпрома" продлить транзит
Киев намерен добиваться поддержки Европейского Союза для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии в случае отказа "Газпрома"... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:31
2020-10-19T19:19
россия
сергей макогон
оператор гтс украины
нафтогаз украины
газпром
европа
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 19 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> намерен добиваться поддержки Европейского Союза для организации транзита газа через Россию в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> из стран <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a> в случае отказа <a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank">"Газпрома"</a> продлить контракт на использование украинской газотранспортной системы по истечению его срока, заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" <a href="http://ria.ru/person_sergey-makogon/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Макогон</a>."Мы будем продолжать борьбу с "Газпромом" и добиваться поддержки Европейского Союза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу", — сказал Макогон в интервью S&amp;P Global Platts, опубликованном на сайте "<a href="http://ria.ru/organization_operator-gts-ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Оператор ГТС Украины</a>" в понедельник.Он также предположил, что Европа может быть заинтересована в таких источниках газа, как Туркменистан и Казахстан.По словам Макогона, в случае отказа России от продления контракта, оператор будет рассматривать возможности использования украинской ГТС для транспортировки любого вида синтетического метана, биометана или водорода. Кроме того, он отметил, что Киев в состоянии "существенно способствовать реализации плана сокращения выбросов углерода в Европе".Глава оператора ГТС подчеркнул, что Украина будет добиваться переноса пунктов сдачи газа для европейских потребителей с границ между странами ЕС на границу между Украиной и Россией. По его словам, это приведет к ослаблению ценовой дискриминации со стороны "Газпрома".Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта. Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "<a href="http://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Нафтогаз</a>" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
https://ria.ru/20201014/gaz-1579750969.html
https://ria.ru/20201017/gaz-1580291739.html
У России разрешение на прокачку придётся спрашивать. Ещё зависит от решения посольства США. Там подумают, нужен ли окраине туркменский газ, когда есть американский СПГ.
32
Какая "стратегия", балваны, у вс даже понятия о "такктике" немае.
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россия
европа
киев
украина
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россия, сергей макогон, оператор гтс украины, нафтогаз украины, газпром, европа, киев, украина, в мире

В Киеве озвучили стратегию на случай отказа "Газпрома" продлить транзит

18:31 19.10.2020 (обновлено: 19:19 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода, архивное фото
Участок магистрального газопровода, архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости
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КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Киев намерен добиваться поддержки Европейского Союза для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии в случае отказа "Газпрома" продлить контракт на использование украинской газотранспортной системы по истечению его срока, заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Мы будем продолжать борьбу с "Газпромом" и добиваться поддержки Европейского Союза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу", — сказал Макогон в интервью S&P Global Platts, опубликованном на сайте "Оператор ГТС Украины" в понедельник.
Логотип проекта Северный поток - 2 на одной из труб - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Новак: "Северный поток — 2" не влияет на поставки газа через Украину
Он также предположил, что Европа может быть заинтересована в таких источниках газа, как Туркменистан и Казахстан.
По словам Макогона, в случае отказа России от продления контракта, оператор будет рассматривать возможности использования украинской ГТС для транспортировки любого вида синтетического метана, биометана или водорода. Кроме того, он отметил, что Киев в состоянии "существенно способствовать реализации плана сокращения выбросов углерода в Европе".
Глава оператора ГТС подчеркнул, что Украина будет добиваться переноса пунктов сдачи газа для европейских потребителей с границ между странами ЕС на границу между Украиной и Россией. По его словам, это приведет к ослаблению ценовой дискриминации со стороны "Газпрома".
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта. Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
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РоссияСергей МакогонОператор ГТС УкраиныНафтогаз УкраиныГазпромЕвропаКиевУкраинаВ мире
 
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