https://ria.ru/20201019/tranzit-1580535396.html

В Киеве озвучили стратегию на случай отказа "Газпрома" продлить транзит

Киев намерен добиваться поддержки Европейского Союза для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии в случае отказа "Газпрома"... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:31

2020-10-19T18:31

2020-10-19T19:19

россия

сергей макогон

оператор гтс украины

нафтогаз украины

газпром

европа

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 19 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> намерен добиваться поддержки Европейского Союза для организации транзита газа через Россию в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> из стран <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a> в случае отказа <a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank">"Газпрома"</a> продлить контракт на использование украинской газотранспортной системы по истечению его срока, заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" <a href="http://ria.ru/person_sergey-makogon/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Макогон</a>."Мы будем продолжать борьбу с "Газпромом" и добиваться поддержки Европейского Союза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу", — сказал Макогон в интервью S&P Global Platts, опубликованном на сайте "<a href="http://ria.ru/organization_operator-gts-ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Оператор ГТС Украины</a>" в понедельник.Он также предположил, что Европа может быть заинтересована в таких источниках газа, как Туркменистан и Казахстан.По словам Макогона, в случае отказа России от продления контракта, оператор будет рассматривать возможности использования украинской ГТС для транспортировки любого вида синтетического метана, биометана или водорода. Кроме того, он отметил, что Киев в состоянии "существенно способствовать реализации плана сокращения выбросов углерода в Европе".Глава оператора ГТС подчеркнул, что Украина будет добиваться переноса пунктов сдачи газа для европейских потребителей с границ между странами ЕС на границу между Украиной и Россией. По его словам, это приведет к ослаблению ценовой дискриминации со стороны "Газпрома".Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта. Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "<a href="http://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Нафтогаз</a>" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.

https://ria.ru/20201014/gaz-1579750969.html

https://ria.ru/20201017/gaz-1580291739.html

Oleg Remov Kerch У России разрешение на прокачку придётся спрашивать. Ещё зависит от решения посольства США. Там подумают, нужен ли окраине туркменский газ, когда есть американский СПГ. 32

Ден Валерьевич Какая "стратегия", балваны, у вс даже понятия о "такктике" немае. 27

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россия

европа

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей макогон, оператор гтс украины, нафтогаз украины, газпром, европа, киев, украина, в мире