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Мужчина свесился на веревке с башни Трампа, требуя разговора с ним
Молодой человек свесился на веревке с небоскреба Trump Tower в Чикаго на большой высоте и требует, чтобы с ним поговорил президент США Дональд Трамп, сообщает... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T06:32
2020-10-19T06:34
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Молодой человек свесился на веревке с небоскреба Trump Tower в <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a> на большой высоте и требует, чтобы с ним поговорил президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, сообщает местная газета <a href="https://chicago.suntimes.com/" target="_blank">Chicago Sun Times</a> со ссылкой на полицию.По данным издания, это молодой человек старше 20 лет. Он свесился на веревке с балкона 16-го этажа небоскреба примерно в 17.30 по местному времени (01.30 мск). Полицейские, которые прибыли на место, заявили, что, по их мнению, мужчина использует страховочную систему.Представитель полиции Чикаго Том Ахерн заявил изданию, что сейчас специалист ведет переговоры с мужчиной, чтобы спустить его с высоты.Полицейские перекрыли дорожное движение вокруг башни Трампа. Газета отмечает, что поблизости собралась толпа зевак, некоторые задаются вопросом, не является ли это частью съемок нового фильма "Бэтмен".
1
сша
РИА Новости
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дональд трамп, сша, в мире

Мужчина свесился на веревке с башни Трампа, требуя разговора с ним

06:32 19.10.2020 (обновлено: 06:34 19.10.2020)
 
© AP Photo / Julio CortezДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Молодой человек свесился на веревке с небоскреба Trump Tower в Чикаго на большой высоте и требует, чтобы с ним поговорил президент США Дональд Трамп, сообщает местная газета Chicago Sun Times со ссылкой на полицию.
По данным издания, это молодой человек старше 20 лет. Он свесился на веревке с балкона 16-го этажа небоскреба примерно в 17.30 по местному времени (01.30 мск). Полицейские, которые прибыли на место, заявили, что, по их мнению, мужчина использует страховочную систему.
Представитель полиции Чикаго Том Ахерн заявил изданию, что сейчас специалист ведет переговоры с мужчиной, чтобы спустить его с высоты.
Полицейские перекрыли дорожное движение вокруг башни Трампа. Газета отмечает, что поблизости собралась толпа зевак, некоторые задаются вопросом, не является ли это частью съемок нового фильма "Бэтмен".
 
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Дональд ТрампСШАВ мире
 
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