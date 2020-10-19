https://ria.ru/20201019/tramp-1580411055.html

Мужчина свесился на веревке с башни Трампа, требуя разговора с ним

Молодой человек свесился на веревке с небоскреба Trump Tower в Чикаго на большой высоте и требует, чтобы с ним поговорил президент США Дональд Трамп, сообщает... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T06:32

2020-10-19T06:32

2020-10-19T06:34

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975778_0:31:3072:1759_1400x0_80_0_0_7ae4bba9a102149f8796158137d8a718.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Молодой человек свесился на веревке с небоскреба Trump Tower в <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a> на большой высоте и требует, чтобы с ним поговорил президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, сообщает местная газета <a href="https://chicago.suntimes.com/" target="_blank">Chicago Sun Times</a> со ссылкой на полицию.По данным издания, это молодой человек старше 20 лет. Он свесился на веревке с балкона 16-го этажа небоскреба примерно в 17.30 по местному времени (01.30 мск). Полицейские, которые прибыли на место, заявили, что, по их мнению, мужчина использует страховочную систему.Представитель полиции Чикаго Том Ахерн заявил изданию, что сейчас специалист ведет переговоры с мужчиной, чтобы спустить его с высоты.Полицейские перекрыли дорожное движение вокруг башни Трампа. Газета отмечает, что поблизости собралась толпа зевак, некоторые задаются вопросом, не является ли это частью съемок нового фильма "Бэтмен".

1

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире