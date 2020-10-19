https://ria.ru/20201019/tikhanovskaya-1580545228.html

Тихановская встретится с властями Польши

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская совершит визит в Польшу, встретится там с премьер-министром и руководителем администрации президента,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T19:29

2020-10-19T19:29

2020-10-19T19:29

протесты в белоруссии

светлана тихановская

матеуш моравецкий

кшиштоф щерский

польша

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> совершит визит в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, встретится там с премьер-министром и руководителем администрации президента, сообщается в Telegram политика."Светлана Тихановская едет с рабочим визитом в Польшу. Светлана встретится с премьер-министром <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеушем Моравецким</a> и руководителем администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Kshishtof_SHHerskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кшиштофом Щерским</a>", - говорится в сообщении.Там отмечается что Тихановская выступит на открытии учебного года Колледжа <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и на открытии обновленной программы Калиновского в Варшавском университете. Кроме того, согласно сообщению, она встретится с представителями силовых структур Белоруссии, которые уволились и были вынуждены выехать из страны "под угрозой преследования, но планируют активно помогать тем, кто тоже хочет покинуть службу". Встреча пройдет в Центре беларусской солидарности.В сообщении говорится, что в конце визита Светлана Тихановская встретится с послами <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> и <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a>, представителями Координационного совета белорусской оппозиции.Власти Белоруссии называют Польшу среди государств, из которых координируются акции протеста.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем на выборах Тихановскую. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580095992.html

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

Егор Панкратов Как обезьянку водят на показ....... Колокольчики дарят))))))) 47

Sergej Klassen Пошла по рукам. 47

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польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, матеуш моравецкий, кшиштоф щерский, польша, белоруссия, в мире