Тихановская встретится с властями Польши
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 19 окт - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская совершит визит в Польшу, встретится там с премьер-министром и руководителем администрации президента, сообщается в Telegram политика.
"Светлана Тихановская едет с рабочим визитом в Польшу. Светлана встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким и руководителем администрации президента Кшиштофом Щерским", - говорится в сообщении.
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Там отмечается что Тихановская выступит на открытии учебного года Колледжа Европы и на открытии обновленной программы Калиновского в Варшавском университете. Кроме того, согласно сообщению, она встретится с представителями силовых структур Белоруссии, которые уволились и были вынуждены выехать из страны "под угрозой преследования, но планируют активно помогать тем, кто тоже хочет покинуть службу". Встреча пройдет в Центре беларусской солидарности.
В сообщении говорится, что в конце визита Светлана Тихановская встретится с послами Канады и Нидерландов, представителями Координационного совета белорусской оппозиции.
Власти Белоруссии называют Польшу среди государств, из которых координируются акции протеста.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем на выборах Тихановскую. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.