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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/testy-1580419733.html
В России провели более 54,3 миллиона тестов на COVID-19
Более 54,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 449 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:22
2020-10-19T09:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Более 54,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 449 тысяч тестов, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.За сутки в России проведено 449 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 54,3 миллиона тестов на COVID-19

09:22 19.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 54,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 449 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 54,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 311 167 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 449 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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