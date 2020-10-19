Собянин объяснил рост числа случаев коронавируса в Москве
09:36 19.10.2020 (обновлено: 10:20 19.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПроизводство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории "Хеликс"
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Большое число случаев коронавируса в Москве объясняется тем, что в столице в десять раз больше населения, чем в среднем регионе, а также высоким уровнем тестирования, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
"В Москве количество тестов на 100 тысяч жителей одно из самых высоких в России и среди городов мира. В полтора-два раза больше, чем в Лондоне или Берлине", — написал он.
Кроме того, отметил мэр, эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием COVID-19 выявляют и через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки), и при помощи КТ-диагностики — от 1,3 до 1,5 тысячи в сутки. А количество экспресс-тестов уже не поддается учету.
"Количество реально зараженных ковидом и количество выявленных случаев — это разные понятия. Можно вообще не делать ПЦР-тесты и не диагностировать зараженных, но в реальной жизни их от этого меньше не станет. По опыту Москвы — число горожан, имеющих антитела, в восемь раз больше, чем было выявлено на основании ПЦР. Очень многие переболели бессимптомно и не обращались за помощью", — рассказал Собянин.
По его словам, по выявляемости COVID-19 Москва занимает первое место среди регионов, но по количеству госпитализаций и ковидных пневмоний на 100 тысяч населения она находится на 30-40 месте.
По последним данным, в Москве насчитывается 362 тысячи инфицированных коронавирусом, при этом за последние сутки выявили 4610 случаев. Умерли за все время 5958 человек, выздоровели — 273 тысячи.