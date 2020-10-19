https://ria.ru/20201019/test-1580422246.html

Собянин объяснил рост числа случаев коронавируса в Москве

Большое число случаев коронавируса в Москве объясняется тем, что в столице в десять раз больше населения, чем в среднем регионе, а также высоким уровнем... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:36

2020-10-19T09:36

2020-10-19T10:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575735445_0:99:2991:1781_1400x0_80_0_0_fda9eb813f6a8d5e1e81f414141a680f.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Большое число случаев коронавируса в Москве объясняется тем, что в столице в десять раз больше населения, чем в среднем регионе, а также высоким уровнем тестирования, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/" target="_blank">блоге</a>.Кроме того, отметил мэр, эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием COVID-19 выявляют и через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки), и при помощи КТ-диагностики — от 1,3 до 1,5 тысячи в сутки. А количество экспресс-тестов уже не поддается учету.По его словам, по выявляемости COVID-19 Москва занимает первое место среди регионов, но по количеству госпитализаций и ковидных пневмоний на 100 тысяч населения она находится на 30-40 месте.По последним данным, в Москве насчитывается 362 тысячи инфицированных коронавирусом, при этом за последние сутки выявили 4610 случаев. Умерли за все время 5958 человек, выздоровели — 273 тысячи.

https://ria.ru/20201018/usloviya-1580376119.html

Аркадий Ярый Собянин на всё объяснения дает. Давеча объяснял что вторая волна ковидофобии связана с тем, что начали болеть те кто уже переболел. Потом что рост связан с приезжими из отпусков. Только не сказал где находится тот ковирусный ад на земле откуда все приехали. 22

Игорь Земский России нужно распределение населения по территории, а не концентрация и скученность миллионов жителей в одном-трёх супермегаполисах. 22

4

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество