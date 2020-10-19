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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/test-1580422246.html
Собянин объяснил рост числа случаев коронавируса в Москве
Большое число случаев коронавируса в Москве объясняется тем, что в столице в десять раз больше населения, чем в среднем регионе, а также высоким уровнем... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:36
2020-10-19T10:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Большое число случаев коронавируса в Москве объясняется тем, что в столице в десять раз больше населения, чем в среднем регионе, а также высоким уровнем тестирования, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/" target="_blank">блоге</a>.Кроме того, отметил мэр, эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием COVID-19 выявляют и через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки), и при помощи КТ-диагностики — от 1,3 до 1,5 тысячи в сутки. А количество экспресс-тестов уже не поддается учету.По его словам, по выявляемости COVID-19 Москва занимает первое место среди регионов, но по количеству госпитализаций и ковидных пневмоний на 100 тысяч населения она находится на 30-40 месте.По последним данным, в Москве насчитывается 362 тысячи инфицированных коронавирусом, при этом за последние сутки выявили 4610 случаев. Умерли за все время 5958 человек, выздоровели — 273 тысячи.
https://ria.ru/20201018/usloviya-1580376119.html
Собянин на всё объяснения дает. Давеча объяснял что вторая волна ковидофобии связана с тем, что начали болеть те кто уже переболел. Потом что рост связан с приезжими из отпусков. Только не сказал где находится тот ковирусный ад на земле откуда все приехали.
22
России нужно распределение населения по территории, а не концентрация и скученность миллионов жителей в одном-трёх супермегаполисах.
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москва
РИА Новости
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество

Собянин объяснил рост числа случаев коронавируса в Москве

09:36 19.10.2020 (обновлено: 10:20 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПроизводство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории "Хеликс"
Производство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории Хеликс - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Большое число случаев коронавируса в Москве объясняется тем, что в столице в десять раз больше населения, чем в среднем регионе, а также высоким уровнем тестирования, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"В Москве количество тестов на 100 тысяч жителей одно из самых высоких в России и среди городов мира. В полтора-два раза больше, чем в Лондоне или Берлине", — написал он.

Кроме того, отметил мэр, эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием COVID-19 выявляют и через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки), и при помощи КТ-диагностики — от 1,3 до 1,5 тысячи в сутки. А количество экспресс-тестов уже не поддается учету.

"Количество реально зараженных ковидом и количество выявленных случаев — это разные понятия. Можно вообще не делать ПЦР-тесты и не диагностировать зараженных, но в реальной жизни их от этого меньше не станет. По опыту Москвы — число горожан, имеющих антитела, в восемь раз больше, чем было выявлено на основании ПЦР. Очень многие переболели бессимптомно и не обращались за помощью", — рассказал Собянин.

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По его словам, по выявляемости COVID-19 Москва занимает первое место среди регионов, но по количеству госпитализаций и ковидных пневмоний на 100 тысяч населения она находится на 30-40 месте.
По последним данным, в Москве насчитывается 362 тысячи инфицированных коронавирусом, при этом за последние сутки выявили 4610 случаев. Умерли за все время 5958 человек, выздоровели — 273 тысячи.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей СобянинМоскваОбщество
 
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