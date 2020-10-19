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Синоптики рассказали, когда в Россию вернется тепло
В конце недели в центральных регионах европейской части России наступит потепление, сообщил центр "Фобос". РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T21:40
2020-10-19T21:40
россия
центр "фобос"
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> В конце недели в центральных регионах европейской части России наступит потепление, сообщил центр <a href="https://www.meteovesti.ru/index.n2" target="_blank">"Фобос".</a>По прогнозам метеорологов, температура будет на 5-7 градусов выше среднестатистической для третьей декады октября."В большинстве регионов Центрального федерального округа ожидается повышение температуры воздуха в пятницу до +9...+12 градусов, в регионах Черноземья и Среднего Поволжья до +13...+16 градусов", — отмечается на сайте центра.Потепление доберется и до более восточных регионов. К началу выходных на юге Башкирии и в Оренбургской области температура повысится до 13 градусов.Наступление циклона погода продержится недолго и будет сопровождаться небольшими дождями.
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россия
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россия, центр "фобос", общество

Синоптики рассказали, когда в Россию вернется тепло

21:40 19.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В конце недели в центральных регионах европейской части России наступит потепление, сообщил центр "Фобос".
По прогнозам метеорологов, температура будет на 5-7 градусов выше среднестатистической для третьей декады октября.
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"В большинстве регионов Центрального федерального округа ожидается повышение температуры воздуха в пятницу до +9...+12 градусов, в регионах Черноземья и Среднего Поволжья до +13...+16 градусов", — отмечается на сайте центра.
Потепление доберется и до более восточных регионов. К началу выходных на юге Башкирии и в Оренбургской области температура повысится до 13 градусов.
Наступление циклона погода продержится недолго и будет сопровождаться небольшими дождями.
 
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РоссияЦентр "Фобос"Общество
 
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