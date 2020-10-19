https://ria.ru/20201019/teplo-1580558768.html

Синоптики рассказали, когда в Россию вернется тепло

В конце недели в центральных регионах европейской части России наступит потепление, сообщил центр "Фобос". РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T21:40

2020-10-19T21:40

2020-10-19T21:40

россия

центр "фобос"

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> В конце недели в центральных регионах европейской части России наступит потепление, сообщил центр <a href="https://www.meteovesti.ru/index.n2" target="_blank">"Фобос".</a>По прогнозам метеорологов, температура будет на 5-7 градусов выше среднестатистической для третьей декады октября."В большинстве регионов Центрального федерального округа ожидается повышение температуры воздуха в пятницу до +9...+12 градусов, в регионах Черноземья и Среднего Поволжья до +13...+16 градусов", — отмечается на сайте центра.Потепление доберется и до более восточных регионов. К началу выходных на юге Башкирии и в Оренбургской области температура повысится до 13 градусов.Наступление циклона погода продержится недолго и будет сопровождаться небольшими дождями.

https://ria.ru/20201019/mashiny-1580487231.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр "фобос", общество