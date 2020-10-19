Эксперт оценил планы США создать "угрожающую Москве суперпушку"
15:05 19.10.2020 (обновлено: 16:45 19.10.2020)
© Фото : U.S. Navy/ Phan J. Alan ElliottЗалп орудий "Айовы"
© Фото : U.S. Navy/ Phan J. Alan Elliott
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. "Суперпушка", над созданием которой сейчас работают американские оружейники, будет неэффективным и несовременным оружием, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в комментарии НСН.
Ранее издание Popular Mechanics сообщило, что американская армия готовится принять на вооружение стратегическую сверхдальнобойную пушку Strategic Long Range Cannon (SLRC). Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают возродить класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа "Монтана". По информации издания, SLRC на таком линкоре будет "способна обстреливать Москву" даже из Северного моря.
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Прохватилов отметил, что стрелять такое орудие будет, по всей видимости, активно-реактивными снарядами: из орудия будет вылетать не начиненный порохом снаряд, а ракета.
При этом само оружие будет слишком громоздким и при выстреле его легко будет засечь и уничтожить, считает эксперт.
"Такого рода "вундерваффе" (от нем. "чудо-оружие". — Прим. ред.) неэффективно в эпоху, когда уже началось применение автономных систем вооружения", — сказал он.
По его словам, в этом компоненте США отстают от России.
"Все эти проекты, видимо, имеют под собой цель — освоение бюджета, они неэффективны. Были сообщения, что из такого оружия можно из Польши стрелять хоть по Москве. А у нас в Калининграде стоят "Искандеры", которые могут достичь основных столиц европейских стран. То есть наш ответ давно имеется", — заявил Прохватилов.