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https://ria.ru/20201019/superpushka-1580493930.html
Эксперт оценил планы США создать "угрожающую Москве суперпушку"
"Суперпушка", над созданием которой сейчас работают американские оружейники, будет неэффективным и несовременным оружием, заявил старший научный сотрудник... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:05
2020-10-19T16:45
россия
москва
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> "Суперпушка", над созданием которой сейчас работают американские оружейники, будет неэффективным и несовременным оружием, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в комментарии <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН.</a>Ранее издание <a href="https://www.popularmechanics.com/" target="_blank">Popular Mechanics</a> сообщило, что американская армия готовится принять на вооружение стратегическую сверхдальнобойную пушку Strategic Long Range Cannon (SLRC). Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают возродить класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа "Монтана". По информации издания, SLRC на таком линкоре будет "способна обстреливать Москву" даже из <a href="http://ria.ru/location_Severnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Северного моря</a>.Прохватилов отметил, что стрелять такое орудие будет, по всей видимости, активно-реактивными снарядами: из орудия будет вылетать не начиненный порохом снаряд, а ракета.При этом само оружие будет слишком громоздким и при выстреле его легко будет засечь и уничтожить, считает эксперт."Такого рода "вундерваффе" (от нем. "чудо-оружие". — Прим. ред.) неэффективно в эпоху, когда уже началось применение автономных систем вооружения", — сказал он.По его словам, в этом компоненте США отстают от России."Все эти проекты, видимо, имеют под собой цель — освоение бюджета, они неэффективны. Были сообщения, что из такого оружия можно из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> стрелять хоть по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. А у нас в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a> стоят "Искандеры", которые могут достичь основных столиц европейских стран. То есть наш ответ давно имеется", — заявил Прохватилов.
https://ria.ru/20201003/ssha-1578117583.html
Задорнов был прав
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россия, москва, сша, безопасность, в мире

Эксперт оценил планы США создать "угрожающую Москве суперпушку"

15:05 19.10.2020 (обновлено: 16:45 19.10.2020)
 
© Фото : U.S. Navy/ Phan J. Alan ElliottЗалп орудий "Айовы"
Залп орудий Айовы - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : U.S. Navy/ Phan J. Alan Elliott
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. "Суперпушка", над созданием которой сейчас работают американские оружейники, будет неэффективным и несовременным оружием, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в комментарии НСН.
Ранее издание Popular Mechanics сообщило, что американская армия готовится принять на вооружение стратегическую сверхдальнобойную пушку Strategic Long Range Cannon (SLRC). Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают возродить класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа "Монтана". По информации издания, SLRC на таком линкоре будет "способна обстреливать Москву" даже из Северного моря.
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 08:00
"Искандеры" по-американски: в США придумали, чем ответить России
Прохватилов отметил, что стрелять такое орудие будет, по всей видимости, активно-реактивными снарядами: из орудия будет вылетать не начиненный порохом снаряд, а ракета.
При этом само оружие будет слишком громоздким и при выстреле его легко будет засечь и уничтожить, считает эксперт.
"Такого рода "вундерваффе" (от нем. "чудо-оружие". — Прим. ред.) неэффективно в эпоху, когда уже началось применение автономных систем вооружения", — сказал он.
По его словам, в этом компоненте США отстают от России.
"Все эти проекты, видимо, имеют под собой цель — освоение бюджета, они неэффективны. Были сообщения, что из такого оружия можно из Польши стрелять хоть по Москве. А у нас в Калининграде стоят "Искандеры", которые могут достичь основных столиц европейских стран. То есть наш ответ давно имеется", — заявил Прохватилов.
 
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