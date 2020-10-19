Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку
09:01 19.10.2020 (обновлено: 09:33 19.10.2020)
© РИА Новости / Роман ВладимировСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Арестован врач, выдавший медицинские справки подозреваемому в убийстве трех человек в поселке в Нижегородской области, сообщил журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Валерий Лазарев.
"Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки "Борскому стрелку". Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность)", - сообщил Лазарев.
Он уточнил, что медработник арестован "на период расследования преступления на 1 месяц 27 суток, то есть с 16 октября - дня фактического задержания - по 12 декабря 2020 года включительно". В удовлетворении ходатайства подозреваемого и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения судом было отказано.
Как ранее сообщал региональный СУСК, уголовное дело было возбуждено в рамках расследования убийства трех человек в Нижегородской области "в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому".
Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.