https://ria.ru/20201019/strelok-1580417373.html

Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку

Арестован врач, выдавший медицинские справки подозреваемому в убийстве трех человек в поселке в Нижегородской области, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:01

2020-10-19T09:01

2020-10-19T09:33

нижегородская область

борский район

нижний новгород

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости.</strong> Арестован врач, выдавший медицинские справки подозреваемому в убийстве трех человек в поселке в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщил журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Валерий Лазарев.Он уточнил, что медработник арестован "на период расследования преступления на 1 месяц 27 суток, то есть с 16 октября - дня фактического задержания - по 12 декабря 2020 года включительно". В удовлетворении ходатайства подозреваемого и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения судом было отказано.Как ранее сообщал региональный СУСК, уголовное дело было возбуждено в рамках расследования убийства трех человек в Нижегородской области "в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому".Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.

https://ria.ru/20201015/kompensatsii-1579971859.html

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нижегородская область

борский район

нижний новгород

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, борский район, нижний новгород, происшествия