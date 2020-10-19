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Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку
Арестован врач, выдавший медицинские справки подозреваемому в убийстве трех человек в поселке в Нижегородской области, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:01
2020-10-19T09:33
нижегородская область
борский район
нижний новгород
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости.</strong> Арестован врач, выдавший медицинские справки подозреваемому в убийстве трех человек в поселке в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщил журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Валерий Лазарев.Он уточнил, что медработник арестован "на период расследования преступления на 1 месяц 27 суток, то есть с 16 октября - дня фактического задержания - по 12 декабря 2020 года включительно". В удовлетворении ходатайства подозреваемого и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения судом было отказано.Как ранее сообщал региональный СУСК, уголовное дело было возбуждено в рамках расследования убийства трех человек в Нижегородской области "в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому".Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.
https://ria.ru/20201015/kompensatsii-1579971859.html
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нижегородская область
борский район
нижний новгород
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нижегородская область, борский район, нижний новгород, происшествия

Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку

09:01 19.10.2020 (обновлено: 09:33 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман ВладимировСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Арестован врач, выдавший медицинские справки подозреваемому в убийстве трех человек в поселке в Нижегородской области, сообщил журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Валерий Лазарев.
"Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки "Борскому стрелку". Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность)", - сообщил Лазарев.
Он уточнил, что медработник арестован "на период расследования преступления на 1 месяц 27 суток, то есть с 16 октября - дня фактического задержания - по 12 декабря 2020 года включительно". В удовлетворении ходатайства подозреваемого и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения судом было отказано.
Как ранее сообщал региональный СУСК, уголовное дело было возбуждено в рамках расследования убийства трех человек в Нижегородской области "в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому".
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
15 октября, 16:33
Семьи погибших при стрельбе под Нижним Новгородом получат компенсации
Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.
 
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Нижегородская областьБорский районНижний НовгородПроисшествия
 
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