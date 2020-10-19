https://ria.ru/20201019/strelba-1580440916.html

Данные о подготовке убийств нижегородским стрелком были 1,5 года назад

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних еще около полутора лет назад получила информацию о том, что Данил Монахов, расстрелявший на прошлой неделе людей на РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:14

2020-10-19T11:14

2020-10-19T18:00

обстрел остановки в нижегородской области

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Инспектор отдела по делам несовершеннолетних еще около полутора лет назад получила информацию о том, что Данил Монахов, расстрелявший на прошлой неделе людей на остановке под Нижним Новгородом, готовится совершить преступление, сообщили в Следственном комитете.Как уточнили в СК, данные о подготовке убийств Монаховым поступили еще в марте 2019 года, однако инспектор отказалась возбуждать уголовное дело.На нее завели дело о халатности. Помимо этого, правоохранительные органы арестовали врача, который выдавал медицинские справки Монахову для получения разрешения на оружие.Днем 12 октября 18-летний молодой человек обстрелял остановку, расположенную в деревне Большеорловское <u><a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/">Борского района</a></u> <u><a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/">Нижегородской области</a></u>, и автобус. В результате трое мужчин погибли, еще троих женщин, в том числе бабушку нападавшего, госпитализировали в больницу с огнестрельными ранениями. Стрелок скрылся в лесополосе. На следующий день полицейские обнаружили его тело.Как сообщал РИА Новости источник в департаменте образования администрации <u><a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/">Нижнего Новгорода</a>,</u> Монахов стоял на внутришкольном учете из-за интереса к трагедии с расстрелом учеников в США и хотел приобрести взрывчатку. Он также наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.

https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html

Эдик Камушкин Участковая проигнорировала сведения о преступлении, врач дал липовую справку, психдиспансер не проверил по базе и т.д. И так Везле и во всем в масштабах страны. Сейчас ещё дистанционное обучение совет крышу и детям и родителям. 55

Степан Краснов Какая разница. Массовое убийство нельзя ничем оправдать. Сотрудники полиции как всегда сработали в режиме - отвалите.... 28

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нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба на остановке: трое убитых, трое раненых Парень, устроивший стрельбу на остановке в Нижегородской области, найден мертвым. Труп 18-летнего Даниила Монахова обнаружили в лесу спустя ночь поисков. По предварительным данным, он покончил с собой. Накануне молодой человек открыл огонь по людям на автобусной остановке. Трое мужчин погибли. Еще три человека ранены. 2020-10-19T11:14 true PT1M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия