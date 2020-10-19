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https://ria.ru/20201019/strelba-1580440916.html
Данные о подготовке убийств нижегородским стрелком были 1,5 года назад
Инспектор отдела по делам несовершеннолетних еще около полутора лет назад получила информацию о том, что Данил Монахов, расстрелявший на прошлой неделе людей на РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:14
2020-10-19T18:00
обстрел остановки в нижегородской области
нижегородская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Инспектор отдела по делам несовершеннолетних еще около полутора лет назад получила информацию о том, что Данил Монахов, расстрелявший на прошлой неделе людей на остановке под Нижним Новгородом, готовится совершить преступление, сообщили в Следственном комитете.Как уточнили в СК, данные о подготовке убийств Монаховым поступили еще в марте 2019 года, однако инспектор отказалась возбуждать уголовное дело.На нее завели дело о халатности. Помимо этого, правоохранительные органы арестовали врача, который выдавал медицинские справки Монахову для получения разрешения на оружие.Днем 12 октября 18-летний молодой человек обстрелял остановку, расположенную в деревне Большеорловское <u><a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/">Борского района</a></u> <u><a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/">Нижегородской области</a></u>, и автобус. В результате трое мужчин погибли, еще троих женщин, в том числе бабушку нападавшего, госпитализировали в больницу с огнестрельными ранениями. Стрелок скрылся в лесополосе. На следующий день полицейские обнаружили его тело.Как сообщал РИА Новости источник в департаменте образования администрации <u><a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/">Нижнего Новгорода</a>,</u> Монахов стоял на внутришкольном учете из-за интереса к трагедии с расстрелом учеников в США и хотел приобрести взрывчатку. Он также наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.
https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html
Участковая проигнорировала сведения о преступлении, врач дал липовую справку, психдиспансер не проверил по базе и т.д. И так Везле и во всем в масштабах страны. Сейчас ещё дистанционное обучение совет крышу и детям и родителям.
55
Какая разница. Массовое убийство нельзя ничем оправдать. Сотрудники полиции как всегда сработали в режиме - отвалите....
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нижегородская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Стрельба на остановке: трое убитых, трое раненых
Парень, устроивший стрельбу на остановке в Нижегородской области, найден мертвым. Труп 18-летнего Даниила Монахова обнаружили в лесу спустя ночь поисков. По предварительным данным, он покончил с собой. Накануне молодой человек открыл огонь по людям на автобусной остановке. Трое мужчин погибли. Еще три человека ранены.
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60
обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия

Данные о подготовке убийств нижегородским стрелком были 1,5 года назад

11:14 19.10.2020 (обновлено: 18:00 19.10.2020)
 
Фото подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области
Фото подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних еще около полутора лет назад получила информацию о том, что Данил Монахов, расстрелявший на прошлой неделе людей на остановке под Нижним Новгородом, готовится совершить преступление, сообщили в Следственном комитете.
Как уточнили в СК, данные о подготовке убийств Монаховым поступили еще в марте 2019 года, однако инспектор отказалась возбуждать уголовное дело.
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
12 октября, 22:49
"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
На нее завели дело о халатности. Помимо этого, правоохранительные органы арестовали врача, который выдавал медицинские справки Монахову для получения разрешения на оружие.
Днем 12 октября 18-летний молодой человек обстрелял остановку, расположенную в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области, и автобус. В результате трое мужчин погибли, еще троих женщин, в том числе бабушку нападавшего, госпитализировали в больницу с огнестрельными ранениями. Стрелок скрылся в лесополосе. На следующий день полицейские обнаружили его тело.
Как сообщал РИА Новости источник в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода, Монахов стоял на внутришкольном учете из-за интереса к трагедии с расстрелом учеников в США и хотел приобрести взрывчатку. Он также наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.
Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
 
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Обстрел остановки в Нижегородской областиНижегородская областьПроисшествия
 
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