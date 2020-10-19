Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/strelba-1580439843.html
СК завел новое дело после стрельбы на остановке в Нижегородской области
Уголовное дело возбудили в отношении инспектора по делам несовершеннолетних после массового убийства в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:08
2020-10-19T11:25
обстрел остановки в нижегородской области
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579518414_0:115:3132:1877_1400x0_80_0_0_4bda5d34ba58f5c23d0c40a1042fea66.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбудили в отношении инспектора по делам несовершеннолетних после массового убийства в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.По данным следствия, информация о подготовке убийств нижегородским юношей поступила еще в марте 2019 года, однако подозреваемая тогда отказала в возбуждении уголовного дела.Ранее сообщалось, что арестован врач, выдавший медицинские справки подозреваемому.
https://ria.ru/20201014/uchet-1579863655.html
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579518414_4:0:2735:2048_1400x0_80_0_0_36594e2110119f9ff3c94041855de896.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия

СК завел новое дело после стрельбы на остановке в Нижегородской области

11:08 19.10.2020 (обновлено: 11:25 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу на автобусной остановке
Сотрудники правоохранительных органов в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу на автобусной остановке - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении инспектора по делам несовершеннолетних после массового убийства в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 23:23
Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
"Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) города Нижнего Новгорода по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, информация о подготовке убийств нижегородским юношей поступила еще в марте 2019 года, однако подозреваемая тогда отказала в возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что арестован врач, выдавший медицинские справки подозреваемому.
Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
 
Обсудить0
Обстрел остановки в Нижегородской областиНижегородская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния