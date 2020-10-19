https://ria.ru/20201019/strelba-1580439843.html

СК завел новое дело после стрельбы на остановке в Нижегородской области

Уголовное дело возбудили в отношении инспектора по делам несовершеннолетних после массового убийства в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:08

2020-10-19T11:08

2020-10-19T11:25

обстрел остановки в нижегородской области

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбудили в отношении инспектора по делам несовершеннолетних после массового убийства в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.По данным следствия, информация о подготовке убийств нижегородским юношей поступила еще в марте 2019 года, однако подозреваемая тогда отказала в возбуждении уголовного дела.Ранее сообщалось, что арестован врач, выдавший медицинские справки подозреваемому.

https://ria.ru/20201014/uchet-1579863655.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия