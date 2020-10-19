https://ria.ru/20201019/stolbnyak-1580452875.html
Эксперт заявил о сложностях с экстренной профилактикой столбняка в России
В России существуют сложности с экстренной профилактикой столбняка, особенно среди детей и людей с аллергией, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:04
2020-10-19T12:04
2020-10-19T12:04
николай брико
россия
здоровье - общество
госдума рф
первый мгму имени сеченова
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> существуют сложности с экстренной профилактикой столбняка, особенно среди детей и людей с аллергией, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> имени Сеченова <a href="http://ria.ru/person_nikolay-briko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Брико</a>.Он пояснил, что в России не производится противостолбнячный человеческий иммуноглобулин, который нужен для экстренной профилактики. "Особенно среди детей и лиц с аллергической настроенностью", - добавил Брико.
https://ria.ru/20200416/1570132183.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай брико, россия, здоровье - общество, госдума рф, первый мгму имени сеченова