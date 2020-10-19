Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/stolbnyak-1580452875.html
Эксперт заявил о сложностях с экстренной профилактикой столбняка в России
В России существуют сложности с экстренной профилактикой столбняка, особенно среди детей и людей с аллергией, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:04
2020-10-19T12:04
николай брико
россия
здоровье - общество
госдума рф
первый мгму имени сеченова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151939/55/1519395549_0:203:2785:1769_1400x0_80_0_0_2159f4aa7ba07ab32cf28b5dbebc9e4d.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> существуют сложности с экстренной профилактикой столбняка, особенно среди детей и людей с аллергией, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> имени Сеченова <a href="http://ria.ru/person_nikolay-briko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Брико</a>.Он пояснил, что в России не производится противостолбнячный человеческий иммуноглобулин, который нужен для экстренной профилактики. "Особенно среди детей и лиц с аллергической настроенностью", - добавил Брико.
https://ria.ru/20200416/1570132183.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151939/55/1519395549_77:0:2706:1972_1400x0_80_0_0_84fe21fa5c25c047154c09c2bb1dd257.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай брико, россия, здоровье - общество, госдума рф, первый мгму имени сеченова

Эксперт заявил о сложностях с экстренной профилактикой столбняка в России

12:04 19.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрививки
Прививки - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В России существуют сложности с экстренной профилактикой столбняка, особенно среди детей и людей с аллергией, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико.
"К сожалению, приходится констатировать, что сегодня у нас возникли определенные сложности с экстренной профилактикой столбняка", - сказал Брико в ходе круглого стола в Госдуме.
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 16.04.2020
16 апреля, 15:00Хорошие новости
Подождать нельзя сделать: как быть с прививками во время пандемии
Он пояснил, что в России не производится противостолбнячный человеческий иммуноглобулин, который нужен для экстренной профилактики. "Особенно среди детей и лиц с аллергической настроенностью", - добавил Брико.
 
Обсудить0
Николай БрикоРоссияЗдоровье - ОбществоГосдума РФПервый МГМУ имени Сеченова
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния