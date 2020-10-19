Дворкович назвал наиболее востребованные сферы работы стартапов
10:00 19.10.2020 (обновлено: 11:50 19.10.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель инновационного фонда "Сколково" Аркадий Дворкович на международном форуме "Открытые инновации - 2018" в технопарке "Сколково". 15 октября 2018
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сферы кибербезопасности, дистанционной связи, медтехологий и новых материалов наиболее востребованы среди стартапов, рассказал в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
Говоря о наиболее востребованных стартапах фонда, он выделил четыре ключевые сферы, в которых они работают. "Первая - безопасность в сфере IT, кибербезопасность, безопасность финансовых институтов, защита инфраструктуры организаций от кибератак, биометрия и распознавание образов. Компании этой сферы оказались в числе мировых лидеров, их решения покупают как в Европе, так и в США и странах Азии. Я думаю, это заслуженный успех, здесь компании использовали национальное преимущество в сфере математики и информационных технологий", - сказал он.
Вчера, 00:25Международный форум "Открытые инновации"
"Вторая ниша - технологии дистанционной связи. Наши компании достигли мирового признания еще задолго до COVID-19 и сейчас находятся в числе мировых лидеров. Это платформы в сфере дистанционного образования, телемедицины, контроля удаленной работы. … Третья ниша - биомедицинские технологии и все, что касается лекарств и средств, связанных с COVID-19, средств дезинфекции, наши компании вышли на мировой уровень", - отметил Дворкович.
Четвертая ниша, по его словам, это новые материалы. "Прежде всего, это продукты, основанные на технологии 3D-печати. Здесь можно выделить компании "Анизопринт", "Ф2 Инновации", "Стереотек", - добавил он.
РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".