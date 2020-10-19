https://ria.ru/20201019/startap-1580426151.html

Дворкович назвал наиболее востребованные сферы работы стартапов

Сферы кибербезопасности, дистанционной связи, медтехологий и новых материалов наиболее востребованы среди стартапов, рассказал в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:00

2020-10-19T10:00

2020-10-19T11:50

открытые инновации (форум)

россия

аркадий дворкович

фонд "сколково"

технологии

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Сферы кибербезопасности, дистанционной связи, медтехологий и новых материалов наиболее востребованы среди стартапов, рассказал в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" председатель <a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Сколково"</a> <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Dvorkovich/" target="_blank" data-auto="true">Аркадий Дворкович</a>.Говоря о наиболее востребованных стартапах фонда, он выделил четыре ключевые сферы, в которых они работают. "Первая - безопасность в сфере IT, кибербезопасность, безопасность финансовых институтов, защита инфраструктуры организаций от кибератак, биометрия и распознавание образов. Компании этой сферы оказались в числе мировых лидеров, их решения покупают как в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, так и в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и странах <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>. Я думаю, это заслуженный успех, здесь компании использовали национальное преимущество в сфере математики и информационных технологий", - сказал он."Вторая ниша - технологии дистанционной связи. Наши компании достигли мирового признания еще задолго до COVID-19 и сейчас находятся в числе мировых лидеров. Это платформы в сфере дистанционного образования, телемедицины, контроля удаленной работы. … Третья ниша - биомедицинские технологии и все, что касается лекарств и средств, связанных с COVID-19, средств дезинфекции, наши компании вышли на мировой уровень", - отметил Дворкович.Четвертая ниша, по его словам, это новые материалы. "Прежде всего, это продукты, основанные на технологии 3D-печати. Здесь можно выделить компании "Анизопринт", "Ф2 Инновации", "Стереотек", - добавил он.РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".<strong><a href="https://ria.ru/20201019/dvorkovich-1580432913.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Аркадия Дворковича >></a></strong>

https://ria.ru/20201019/forum-1580101695.html

https://ria.ru/20201019/skolkovo-1580424029.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытые инновации (форум), россия, аркадий дворкович, фонд "сколково", технологии