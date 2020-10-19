https://ria.ru/20201019/sputniki-1580545666.html

Минобороны подало иск к производителю спутников для ГЛОНАСС

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 2,1 миллиарда рублей с красноярского АО "Информационные... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T19:33

2020-10-19T19:33

2020-10-19T19:33

глонасс (система навигации)

роскосмос

министерство обороны рф (минобороны рф)

информационные спутниковые системы

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 2,1 миллиарда рублей с красноярского АО "<a href="http://ria.ru/organization_Informacionnye_Sputnikovye_Sistemy/" target="_blank" data-auto="true">Информационные спутниковые системы</a>" имени академика М.Ф. Решетнева" (ИИС), разработчика и производителя спутников для системы <a href="http://ria.ru/product_/" target="_blank" data-auto="true">ГЛОНАСС</a>.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд в понедельник и к производству пока не принят. В материалах суда основания исковых требований на данный момент не сообщаются.Неделей раньше Минобороны подало в суд еще один иск к ИИС – на сумму около 568 миллионов рублей. Предварительные слушания по нему назначены на 10 декабря. Истец требует взыскать неустойку, но по какому контракту, не уточняется.Суд в сентябре по другому иску Минобороны к ИИС взыскал с ответчика только 10 миллионов рублей, а не более 763 миллионов, как требовал истец. Основания того спора тоже пока не сообщаются.ИИС - ведущее предприятие госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>", занимающееся созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии и, в частности, производит спутники для российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает в себя 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве. Для глобального покрытия <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

https://ria.ru/20200922/minoborony-1577582470.html

https://ria.ru/20200525/1571936851.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глонасс (система навигации), роскосмос, министерство обороны рф (минобороны рф), информационные спутниковые системы, москва, общество