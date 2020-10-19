В России создали универсальную аппаратуру связи для спутников
12:14 19.10.2020 (обновлено: 12:20 19.10.2020)
© АО "Российские космические системы"В РКС разработаны унифицированные радиолинии для перспективных космических аппаратов
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос") разработал и провел испытания универсальных высокоскоростной и низкоскоростной радиолиний для перспективных космических аппаратов, сообщает пресс-служба холдинга.
"Прежде радиолинии разрабатывались под каждый космический аппарат индивидуально, что требовало значительных временных и финансовых затрат. Новая разработка универсальна, а ее параметры позволяют закрыть все возможные потребности отрасли в радиолиниях", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя отделения разработки широкополосной цифро-аналоговой аппаратуры холдинга Александра Мордвинова.
Согласно сообщению, новая разработка в два раза сократит финансовые затраты на изготовление и интеграцию радиолиний и ускорит время создания космических аппаратов.
Новая высокоскоростная радиолиния позволяет передавать данные на скорости до 2400 Мбит/с – это примерно в два раза выше, чем в современных спутниках. Низкоскоростная линия связи обладает увеличенной в пять раз, до 30 Мбит/с, скоростью передачи данных при высокой помехоустойчивости передачи информации.