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В России создали универсальную аппаратуру связи для спутников
Холдинг "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос") разработал и провел испытания универсальных высокоскоростной и низкоскоростной радиолиний для... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:14
2020-10-19T12:20
российские космические системы
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Холдинг "<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_kosmicheskie_sistemy_RKS/" target="_blank" data-auto="true">Российские космические системы</a>" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>") разработал и провел испытания универсальных высокоскоростной и низкоскоростной радиолиний для перспективных космических аппаратов, сообщает пресс-служба холдинга.Согласно сообщению, новая разработка в два раза сократит финансовые затраты на изготовление и интеграцию радиолиний и ускорит время создания космических аппаратов.Новая высокоскоростная радиолиния позволяет передавать данные на скорости до 2400 Мбит/с – это примерно в два раза выше, чем в современных спутниках. Низкоскоростная линия связи обладает увеличенной в пять раз, до 30 Мбит/с, скоростью передачи данных при высокой помехоустойчивости передачи информации.
https://ria.ru/20201009/sputnik-1578951057.html
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российские космические системы , космос - риа наука, роскосмос

В России создали универсальную аппаратуру связи для спутников

12:14 19.10.2020 (обновлено: 12:20 19.10.2020)
 
© АО "Российские космические системы"В РКС разработаны унифицированные радиолинии для перспективных космических аппаратов
В РКС разработаны унифицированные радиолинии для перспективных космических аппаратов - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© АО "Российские космические системы"
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос") разработал и провел испытания универсальных высокоскоростной и низкоскоростной радиолиний для перспективных космических аппаратов, сообщает пресс-служба холдинга.
"Прежде радиолинии разрабатывались под каждый космический аппарат индивидуально, что требовало значительных временных и финансовых затрат. Новая разработка универсальна, а ее параметры позволяют закрыть все возможные потребности отрасли в радиолиниях", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя отделения разработки широкополосной цифро-аналоговой аппаратуры холдинга Александра Мордвинова.
Согласно сообщению, новая разработка в два раза сократит финансовые затраты на изготовление и интеграцию радиолиний и ускорит время создания космических аппаратов.
Новая высокоскоростная радиолиния позволяет передавать данные на скорости до 2400 Мбит/с – это примерно в два раза выше, чем в современных спутниках. Низкоскоростная линия связи обладает увеличенной в пять раз, до 30 Мбит/с, скоростью передачи данных при высокой помехоустойчивости передачи информации.
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Российские космические системыКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
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