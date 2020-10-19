https://ria.ru/20201019/sputniki-1580454970.html

В России создали универсальную аппаратуру связи для спутников

Холдинг "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос") разработал и провел испытания универсальных высокоскоростной и низкоскоростной радиолиний для... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:14

2020-10-19T12:14

2020-10-19T12:20

российские космические системы

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Холдинг "<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_kosmicheskie_sistemy_RKS/" target="_blank" data-auto="true">Российские космические системы</a>" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>") разработал и провел испытания универсальных высокоскоростной и низкоскоростной радиолиний для перспективных космических аппаратов, сообщает пресс-служба холдинга.Согласно сообщению, новая разработка в два раза сократит финансовые затраты на изготовление и интеграцию радиолиний и ускорит время создания космических аппаратов.Новая высокоскоростная радиолиния позволяет передавать данные на скорости до 2400 Мбит/с – это примерно в два раза выше, чем в современных спутниках. Низкоскоростная линия связи обладает увеличенной в пять раз, до 30 Мбит/с, скоростью передачи данных при высокой помехоустойчивости передачи информации.

https://ria.ru/20201009/sputnik-1578951057.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские космические системы , космос - риа наука, роскосмос