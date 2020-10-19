https://ria.ru/20201019/sputnik-1580420190.html

СМИ: РФПИ подписал соглашение о распространении "Спутник V" в Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал договор с расположенной в Дели фармацевтической компанией Mankind Pharma о маркетинге и распространении своей... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:26

2020-10-19T09:26

2020-10-19T09:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

оксфордский университет

венесуэла

белоруссия

индия

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) подписал договор с расположенной в <a href="http://ria.ru/location_Delhi/" target="_blank" data-auto="true">Дели</a> фармацевтической компанией Mankind Pharma о маркетинге и распространении своей вакцины "Спутник V", сообщили изданию <a href="https://www.livemint.com/" target="_blank">Livemint</a> два осведомленных источника.Официального подтверждения этой информации пока нет. Издание отмечает, что оно, вероятно, будет сделано на этой неделе.РФПИ и индийская фармкомпания Dr. Reddy's ранее получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> (DCGI) для проведения второй-третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии.Соглашение о партнерстве для проведения клинических исследований "Спутник V" в Индии между РФПИ и Dr. Reddy's было заключено в сентябре. В рамках соглашений РФПИ также обеспечит Dr. Reddy's поставку 100 миллионов доз вакцины.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, ОАЭ и Венесуэле.В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордским университетом</a>, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.Индия находится на втором после <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в стране превысило 7,5 миллиона человек, скончались от этого заболевания более 114 тысяч человек, лечение проходят около 772 тысяч, более 6,6 миллиона человек выздоровели. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201017/vaktsina-1580226501.html

венесуэла

белоруссия

индия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , оксфордский университет, венесуэла, белоруссия, индия, сша, в мире