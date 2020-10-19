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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/sputnik-1580420190.html
СМИ: РФПИ подписал соглашение о распространении "Спутник V" в Индии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал договор с расположенной в Дели фармацевтической компанией Mankind Pharma о маркетинге и распространении своей... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:26
2020-10-19T09:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
оксфордский университет
венесуэла
белоруссия
индия
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) подписал договор с расположенной в <a href="http://ria.ru/location_Delhi/" target="_blank" data-auto="true">Дели</a> фармацевтической компанией Mankind Pharma о маркетинге и распространении своей вакцины "Спутник V", сообщили изданию <a href="https://www.livemint.com/" target="_blank">Livemint</a> два осведомленных источника.Официального подтверждения этой информации пока нет. Издание отмечает, что оно, вероятно, будет сделано на этой неделе.РФПИ и индийская фармкомпания Dr. Reddy's ранее получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> (DCGI) для проведения второй-третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии.Соглашение о партнерстве для проведения клинических исследований "Спутник V" в Индии между РФПИ и Dr. Reddy's было заключено в сентябре. В рамках соглашений РФПИ также обеспечит Dr. Reddy's поставку 100 миллионов доз вакцины.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, ОАЭ и Венесуэле.В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордским университетом</a>, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.Индия находится на втором после <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в стране превысило 7,5 миллиона человек, скончались от этого заболевания более 114 тысяч человек, лечение проходят около 772 тысяч, более 6,6 миллиона человек выздоровели. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201017/vaktsina-1580226501.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , оксфордский университет, венесуэла, белоруссия, индия, сша, в мире

СМИ: РФПИ подписал соглашение о распространении "Спутник V" в Индии

09:26 19.10.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал договор с расположенной в Дели фармацевтической компанией Mankind Pharma о маркетинге и распространении своей вакцины "Спутник V", сообщили изданию Livemint два осведомленных источника.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Издание отмечает, что оно, вероятно, будет сделано на этой неделе.
Вакцинация добровольца против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 02:05Распространение нового коронавируса
В Раде предсказали закупку российской вакцины от COVID-19 втридорога
РФПИ и индийская фармкомпания Dr. Reddy's ранее получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии (DCGI) для проведения второй-третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии.
Соглашение о партнерстве для проведения клинических исследований "Спутник V" в Индии между РФПИ и Dr. Reddy's было заключено в сентябре. В рамках соглашений РФПИ также обеспечит Dr. Reddy's поставку 100 миллионов доз вакцины.
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.
Индия находится на втором после США месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в стране превысило 7,5 миллиона человек, скончались от этого заболевания более 114 тысяч человек, лечение проходят около 772 тысяч, более 6,6 миллиона человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийAstraZenecaОксфордский университетВенесуэлаБелоруссияИндияСШАВ мире
 
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