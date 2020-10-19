https://ria.ru/20201019/sotsseti-1580500877.html

Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбоях в работе соцсетей

Пользователи Facebook и Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе социальных сетей, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:44

2020-10-19T15:44

2020-10-19T15:44

facebook

instagram

марк цукерберг

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149506/75/1495067568_0:131:2500:1537_1400x0_80_0_0_db10fe110ac59855b69ea25e9cb78d50.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> и <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2" target="_blank">Instagram</a> из ряда стран жалуются на сбои в работе социальных сетей, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По данным портала, перебои начались около 15.17 мск. На сбои в Facebook жалуются в основном жители <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в то время как проблемы с работой Instagram отмечаются также в странах <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, таких как Великобритания, Нидерланды, Испания, а также в России.Большинство сообщивших о сбоях пользователей Facebook (41%) жалуются на полное отключение соцсети, 34% - на проблемы с авторизацией, 24% - с новостной лентой.Пользователи <a href="https://ria.ru/organization_Instagram_Inc" target="_blank">Instagram</a> сообщают в основном о проблемах с новостной лентой (60%), 23% жалуются на сбои при авторизации, 16% - на работу сайта.Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом <a href="http://ria.ru/person_Mark_Cukerberg/" target="_blank" data-auto="true">Марком Цукербергом</a>.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20201010/facebook-1579189580.html

https://ria.ru/20201006/instagram-1578452416.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, instagram, марк цукерберг, технологии, общество