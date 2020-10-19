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https://ria.ru/20201019/sotsseti-1580500877.html
Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбоях в работе соцсетей
Пользователи Facebook и Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе социальных сетей, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:44
2020-10-19T15:44
facebook
instagram
марк цукерберг
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> и <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2" target="_blank">Instagram</a> из ряда стран жалуются на сбои в работе социальных сетей, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По данным портала, перебои начались около 15.17 мск. На сбои в Facebook жалуются в основном жители <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в то время как проблемы с работой Instagram отмечаются также в странах <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, таких как Великобритания, Нидерланды, Испания, а также в России.Большинство сообщивших о сбоях пользователей Facebook (41%) жалуются на полное отключение соцсети, 34% - на проблемы с авторизацией, 24% - с новостной лентой.Пользователи <a href="https://ria.ru/organization_Instagram_Inc" target="_blank">Instagram</a> сообщают в основном о проблемах с новостной лентой (60%), 23% жалуются на сбои при авторизации, 16% - на работу сайта.Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом <a href="http://ria.ru/person_Mark_Cukerberg/" target="_blank" data-auto="true">Марком Цукербергом</a>.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://ria.ru/20201010/facebook-1579189580.html
https://ria.ru/20201006/instagram-1578452416.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
facebook, instagram, марк цукерберг, технологии, общество

Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбоях в работе соцсетей

15:44 19.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфона
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пользователи Facebook и Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе социальных сетей, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным портала, перебои начались около 15.17 мск. На сбои в Facebook жалуются в основном жители США, в то время как проблемы с работой Instagram отмечаются также в странах Европы, таких как Великобритания, Нидерланды, Испания, а также в России.
Лук репчатый - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 16:19
Facebook заблокировала рекламу лука за "излишнюю сексуальность"
Большинство сообщивших о сбоях пользователей Facebook (41%) жалуются на полное отключение соцсети, 34% - на проблемы с авторизацией, 24% - с новостной лентой.
Пользователи Instagram сообщают в основном о проблемах с новостной лентой (60%), 23% жалуются на сбои при авторизации, 16% - на работу сайта.
Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:37
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FacebookInstagramМарк ЦукербергТехнологииОбщество
 
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