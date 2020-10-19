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https://ria.ru/20201019/sochi-1580466511.html
Власти Сочи предупреждают жителей и туристов о дождях и угрозе смерчей
Все городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за сильных дождей и угрозы смерчей над морем, сообщает администрация города. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:02
2020-10-19T13:02
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<strong>СОЧИ, 19 окт – РИА Новости.</strong> Все городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за сильных дождей и угрозы смерчей над морем, сообщает администрация города.Отмечается, что с понедельника местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду."Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На реках ожидаются резкие подъемы уровня воды. До первой половины дня 20 октября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Сочинцам и гостям рекомендуют воздержаться от отдыха у воды.
https://ria.ru/20201014/sochi-1579789168.html
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туризм, туристы, новости - туризм, сочи

Власти Сочи предупреждают жителей и туристов о дождях и угрозе смерчей

13:02 19.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПоследствия ливней в Сочи
Последствия ливней в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Все городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за сильных дождей и угрозы смерчей над морем, сообщает администрация города.
Отмечается, что с понедельника местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.
"Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На реках ожидаются резкие подъемы уровня воды. До первой половины дня 20 октября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.
Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Сочинцам и гостям рекомендуют воздержаться от отдыха у воды.
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 18:51Туризм
Отели в Сочи заполнены почти на 100 процентов благодаря погоде
 
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