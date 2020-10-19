https://ria.ru/20201019/sochi-1580466158.html

В Сочи рассказали, носят ли туристы маски на улицах

Отдыхающие в Сочи не спешат выполнять требование об обязательном ношении масок на улицах, сообщает TourDom.ru со ссылкой на представителей туристических... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:17

2020-10-19T15:17

2020-10-19T15:17

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Отдыхающие в Сочи не спешат выполнять требование об обязательном ношении масок на улицах, <a href="https://www.tourdom.ru/news/v-sochi-rasskazali-nosyat-li-turisty-maski-na-ulitse.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru со ссылкой на представителей туристических компаний и отелей города.Так, по словам руководителя сочинского туроператора Александры Сердюченко, пока основная масса местных жителей по городу ходит без средств защиты. "Что касается гостей, то их и раньше одеть в маски было весьма трудно", — добавила она. При этом, генеральный директор санатория в Сочи Дмитрий Богданов обратил внимание, что многие соблюдают социальную дистанцию. Эксперт отметил ответственный подход к мерам безопасности в гостиницам и здравницах, в том числе термометрию на входе, отслеживание первых признаков заболевания у гостей и сотрудников, перевод на удаленку части персонала. "В итоге ситуация явно более спокойная и безопасная, чем во многих других крупных городах России", – резюмировал он. Эксперты напоминают, что масочный режим на Кубани был усилен 15 октября. Согласно разъяснениям местного оперативного штаба, жителям и отдыхающим в регионе туристам необходимо надевать средства индивидуальной защиты не только в закрытых помещениях, но и на улице, в парках и скверах. За невыполнение требования обещают выписывать предупреждение. Злостных нарушителей могут оштрафовать на сумму от одной до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201014/sochi-1579789168.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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