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Кинологи рассказали, какие игрушки опасны для собак
Российская кинологическая федерация (РКФ) поделилась с РИА Новости советами, какие игрушки из зоомагазинов и не только могут быть опасны для собак. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T05:02
2020-10-19T05:02
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_rossiyskaya-kinologicheskaya-federatsiya-rkf/" target="_blank" data-auto="true">Российская кинологическая федерация (РКФ)</a> поделилась с РИА Новости советами, какие игрушки из зоомагазинов и не только могут быть опасны для собак.По его словам, любая, даже самая безобидная на первый взгляд игрушка, может быть опасной для собаки. Чтобы избежать травм, не следует оставлять питомца одного во время игры. При покупке следует отдавать предпочтение игрушкам из натуральных материалов, таких как хлопок, дерево, высушенные жилы. "Высококачественная мягкая резина, латекс и силикон также вполне безопасны для питомца", - рассказал Голубев.Кроме того, он советует подбирать игрушки под размер пасти собаки, чтобы она не могла их проглотить или пораниться мелкими деталями. "Проглотить маленький мячик не составит труда для крупной собаки. А если такой мячик не имеет специальной веревки, то есть риск удушья при случайном проскальзывании мяча в глотку. Такие игрушки также не стоит покупать", - сказал он.Такую же опасность представляют игрушки, содержащие мелкие детали. "Поэтому любая игрушка, у которой торчат пуговицы или есть пластмассовые глаза, усики и другие мелки детали, не подходят для безопасной игры с собакой", - рассказал президент ассоциации.Большую опасность для собак представляют пластиковые бутылки, которые привлекают четвероногих питомцев издаваемым при игре звуком. "Но бутылка может быть травмоопасной для десен и зубов питомца. Кроме того, что собака может разодрать ею пасть, твердый пластик действует по принципу наждачной бумаги, стачивая зубы. Сточенные зубы со временем начнут болеть, это приведет к проблемам с ротовой полостью питомца", - сообщил Голубев.Также он призвал собаководов избегать тонких резиновых мячей, мячей-прыгунов, дисков из хрупкого пластика. "Эти товары привлекают своей доступностью, практически каждый из них можно купить в любом супермаркете. Однако эти игрушки могут быть токсичными для животного. Сомнительные наполнители в виде геля, синтепона или маленьких шариков могут быть опасными. Также любой такой хрупкий предмет с легкостью разгрызет собака и может случайно ими подавиться", - говорит глава РКФ.Токсичными свойствами обладают также игрушки из вспененного поливинилхлорида. Химические вещества, которые придают пластику упругость, – фталаты. Отложение их в организме животного повышает риск заболеваний почек, печени и появления репродуктивных проблем, рассказал Голубев.
https://ria.ru/20201012/sobaka-1579337595.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, российская кинологическая федерация (ркф), общество

Кинологи рассказали, какие игрушки опасны для собак

05:02 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСобака породы золотистый ретривер
Собака породы золотистый ретривер - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) поделилась с РИА Новости советами, какие игрушки из зоомагазинов и не только могут быть опасны для собак.
"Неправильный выбор игрушки для своей любимой собаки может привести к неприятным последствиям. В лучшем случае собака не заинтересуется игрушкой, в худшем – пострадает или причинит себе вред. Поэтому я советую всегда обращать внимание на материал, из которого сделана игрушка, на ее размер и дополнительные маленькие детали. Чтобы игра не закончилась травмой для собаки, внимательно относитесь к выбору игрушек", - рассказал президент РКФ Владимир Голубев.
По его словам, любая, даже самая безобидная на первый взгляд игрушка, может быть опасной для собаки. Чтобы избежать травм, не следует оставлять питомца одного во время игры. При покупке следует отдавать предпочтение игрушкам из натуральных материалов, таких как хлопок, дерево, высушенные жилы. "Высококачественная мягкая резина, латекс и силикон также вполне безопасны для питомца", - рассказал Голубев.
Кроме того, он советует подбирать игрушки под размер пасти собаки, чтобы она не могла их проглотить или пораниться мелкими деталями. "Проглотить маленький мячик не составит труда для крупной собаки. А если такой мячик не имеет специальной веревки, то есть риск удушья при случайном проскальзывании мяча в глотку. Такие игрушки также не стоит покупать", - сказал он.
Такую же опасность представляют игрушки, содержащие мелкие детали. "Поэтому любая игрушка, у которой торчат пуговицы или есть пластмассовые глаза, усики и другие мелки детали, не подходят для безопасной игры с собакой", - рассказал президент ассоциации.
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Большую опасность для собак представляют пластиковые бутылки, которые привлекают четвероногих питомцев издаваемым при игре звуком. "Но бутылка может быть травмоопасной для десен и зубов питомца. Кроме того, что собака может разодрать ею пасть, твердый пластик действует по принципу наждачной бумаги, стачивая зубы. Сточенные зубы со временем начнут болеть, это приведет к проблемам с ротовой полостью питомца", - сообщил Голубев.
Также он призвал собаководов избегать тонких резиновых мячей, мячей-прыгунов, дисков из хрупкого пластика. "Эти товары привлекают своей доступностью, практически каждый из них можно купить в любом супермаркете. Однако эти игрушки могут быть токсичными для животного. Сомнительные наполнители в виде геля, синтепона или маленьких шариков могут быть опасными. Также любой такой хрупкий предмет с легкостью разгрызет собака и может случайно ими подавиться", - говорит глава РКФ.
Токсичными свойствами обладают также игрушки из вспененного поливинилхлорида. Химические вещества, которые придают пластику упругость, – фталаты. Отложение их в организме животного повышает риск заболеваний почек, печени и появления репродуктивных проблем, рассказал Голубев.
"Если собака случайно откусит кусок от игрушки, это может вызвать серьезные проблемы с ЖКТ. Из-за хорошей пластичности этот кусочек не сможет выйти естественным путем ни с рвотой, ни через кишечник... Если пластик останется в желудке, он может вызывать спонтанные приступы рвоты, гастрита, у собаки может пропасть аппетит и упасть активность. Поэтому лучше всего избегайте таких игрушек или давайте их собаке, но под вашим строгим контролем", - сказал Голубев.
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РоссияРоссийская Кинологическая Федерация (РКФ)Общество
 
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