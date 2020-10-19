https://ria.ru/20201019/sobaki-1580410423.html

Кинологи рассказали, какие игрушки опасны для собак

Российская кинологическая федерация (РКФ) поделилась с РИА Новости советами, какие игрушки из зоомагазинов и не только могут быть опасны для собак. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T05:02

2020-10-19T05:02

2020-10-19T05:02

россия

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_rossiyskaya-kinologicheskaya-federatsiya-rkf/" target="_blank" data-auto="true">Российская кинологическая федерация (РКФ)</a> поделилась с РИА Новости советами, какие игрушки из зоомагазинов и не только могут быть опасны для собак.По его словам, любая, даже самая безобидная на первый взгляд игрушка, может быть опасной для собаки. Чтобы избежать травм, не следует оставлять питомца одного во время игры. При покупке следует отдавать предпочтение игрушкам из натуральных материалов, таких как хлопок, дерево, высушенные жилы. "Высококачественная мягкая резина, латекс и силикон также вполне безопасны для питомца", - рассказал Голубев.Кроме того, он советует подбирать игрушки под размер пасти собаки, чтобы она не могла их проглотить или пораниться мелкими деталями. "Проглотить маленький мячик не составит труда для крупной собаки. А если такой мячик не имеет специальной веревки, то есть риск удушья при случайном проскальзывании мяча в глотку. Такие игрушки также не стоит покупать", - сказал он.Такую же опасность представляют игрушки, содержащие мелкие детали. "Поэтому любая игрушка, у которой торчат пуговицы или есть пластмассовые глаза, усики и другие мелки детали, не подходят для безопасной игры с собакой", - рассказал президент ассоциации.Большую опасность для собак представляют пластиковые бутылки, которые привлекают четвероногих питомцев издаваемым при игре звуком. "Но бутылка может быть травмоопасной для десен и зубов питомца. Кроме того, что собака может разодрать ею пасть, твердый пластик действует по принципу наждачной бумаги, стачивая зубы. Сточенные зубы со временем начнут болеть, это приведет к проблемам с ротовой полостью питомца", - сообщил Голубев.Также он призвал собаководов избегать тонких резиновых мячей, мячей-прыгунов, дисков из хрупкого пластика. "Эти товары привлекают своей доступностью, практически каждый из них можно купить в любом супермаркете. Однако эти игрушки могут быть токсичными для животного. Сомнительные наполнители в виде геля, синтепона или маленьких шариков могут быть опасными. Также любой такой хрупкий предмет с легкостью разгрызет собака и может случайно ими подавиться", - говорит глава РКФ.Токсичными свойствами обладают также игрушки из вспененного поливинилхлорида. Химические вещества, которые придают пластику упругость, – фталаты. Отложение их в организме животного повышает риск заболеваний почек, печени и появления репродуктивных проблем, рассказал Голубев.

https://ria.ru/20201012/sobaka-1579337595.html

https://ria.ru/20201011/sobaki-1579237353.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская кинологическая федерация (ркф), общество