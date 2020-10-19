https://ria.ru/20201019/snv-3-1580472612.html

В Кремле прокомментировали заявление США по СНВ-3

В Кремле предпочли бы услышать готовность США продлить договор СНВ-3, отказ от него имел бы весьма пагубные последствия для всего мира, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:24

2020-10-19T13:24

2020-10-19T13:30

россия

роберт о'брайен

договор снв-3

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_df0ffd988768c9581243343c4d409f60.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле предпочли бы услышать готовность <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продлить договор СНВ-3, отказ от него имел бы весьма пагубные последствия для всего мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее Белый дом заявил, что отказывается от предложения президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о продлении СНВ-3."Мы надеемся на то, что в любом случае будут продолжены контакты с американской стороной. В целом, конечно, как уже говорил президент, продление договора позволило бы нам выиграть время, выиграть вот эти 12 месяцев для субстантивных и серьезных переговоров по вопросам контроля над вооружениями. Ибо лишение двух наших стран, а также всего мира этого документа в настоящее время это, собственно, основной краеугольный камень в фундаменте общей мировой стабильности и безопасности, стратегической безопасности, имело бы весьма пагубные последствия в целом для атмосферы. Поэтому, конечно, мы предпочли бы все-таки услышать готовность наших американских партнеров продлить этот документ", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к отказу Трампа от предложения Путина по стратегической безопасности.Пока, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаемого прогресса не наблюдается, это можно "однозначно констатировать". Однако такая ситуация не означает, что "нужно останавливать полностью контакты"."Мы не говорим конкретно о президенте (США Дональде) Трампе, мы говорим об американской стороне. И мы знаем, что американская сторона как раз отказалась от продления на год этого документа", - ответил Песков на вопрос о том, заключается ли проблема в президенте Трампе или в чем-то другом.Ранее Путин предложил продлить действующий СНВ-3 без всяких условий на год, тогда как максимальный срок продления составляет пять лет. В свою очередь советник по национальной безопасности Белого дома <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> заявил, что предложение Путина о продлении договора СНВ-3 на один год без предварительных условий, но без заморозки числа ядерных боеголовок, не вариант решения вопроса.СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает 5 февраля 2021 года, и, если его не продлят, в мире не останется инструментов, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/lavrov-1580189866.html

https://ria.ru/20201016/snv-1580203441.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kosachev-1580179115.html

Арсений Новиков Не продлят американцы ничего! надо развивать армию и спокойно жить. Они нас боятся. 15

5

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роберт о'брайен, договор снв-3, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире