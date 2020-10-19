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В Москве пошел мокрый снег
Мокрый снег пошёл в некоторых районах Москвы в понедельник вечером, он будет местами и ночью, но много осадков не выпадет, снежный покров тоже не образуется,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T19:28
2020-10-19T19:28
татьяна позднякова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Мокрый снег пошёл в некоторых районах Москвы в понедельник вечером, он будет местами и ночью, но много осадков не выпадет, снежный покров тоже не образуется, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Как отмечает корреспондент РИА Новости, на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> недолго шёл мокрый снег."Да, действительно, идет снег, сегодня мы прогнозировали (его) во второй половине дня и в ночные часы. Возможны осадки в виде мокрого снега вперемешку с небольшим дождём, но, конечно, никакого снежного покрова не образуется. Эти осадки могут задержаться только где-то на газоне", - сказала Позднякова.Она отметила, что выпадет менее одного миллиметра осадков.
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татьяна позднякова, москва, общество

В Москве пошел мокрый снег

19:28 19.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мокрый снег пошёл в некоторых районах Москвы в понедельник вечером, он будет местами и ночью, но много осадков не выпадет, снежный покров тоже не образуется, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Как отмечает корреспондент РИА Новости, на юго-западе Москвы недолго шёл мокрый снег.
"Да, действительно, идет снег, сегодня мы прогнозировали (его) во второй половине дня и в ночные часы. Возможны осадки в виде мокрого снега вперемешку с небольшим дождём, но, конечно, никакого снежного покрова не образуется. Эти осадки могут задержаться только где-то на газоне", - сказала Позднякова.
Она отметила, что выпадет менее одного миллиметра осадков.
Дорожный знак после первого снегопада - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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В еще одном российском городе выпал первый снег
 
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
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