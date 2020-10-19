https://ria.ru/20201019/sneg-1580545080.html

В Москве пошел мокрый снег

Мокрый снег пошёл в некоторых районах Москвы в понедельник вечером, он будет местами и ночью, но много осадков не выпадет, снежный покров тоже не образуется,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T19:28

2020-10-19T19:28

2020-10-19T19:28

татьяна позднякова

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155679/41/1556794154_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d29e5b33b2506cdf2f4b56b0b7e12251.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Мокрый снег пошёл в некоторых районах Москвы в понедельник вечером, он будет местами и ночью, но много осадков не выпадет, снежный покров тоже не образуется, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Как отмечает корреспондент РИА Новости, на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> недолго шёл мокрый снег."Да, действительно, идет снег, сегодня мы прогнозировали (его) во второй половине дня и в ночные часы. Возможны осадки в виде мокрого снега вперемешку с небольшим дождём, но, конечно, никакого снежного покрова не образуется. Эти осадки могут задержаться только где-то на газоне", - сказала Позднякова.Она отметила, что выпадет менее одного миллиметра осадков.

https://ria.ru/20201014/sneg-1579682452.html

2

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество