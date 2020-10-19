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https://ria.ru/20201019/smertnost-1580472476.html
Эксперт оценила смертность от COVID-19 в российских домах престарелых
Смертность от коронавируса в российских домах престарелых невысокая, заявила главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава РФ Ольга Ткачева. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:24
2020-10-19T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ольга ткачева
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Смертность от коронавируса в российских домах престарелых невысокая, заявила главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Olga_Tkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ткачева</a>.По ее словам, эффективность вакцинации в пожилом возрасте не подвергается сомнениям, количество пневмоний при пневмококковой вакцинации у пожилых можно снизить на 50%. Также эта вакцинация среди пожилых позволяет снизить риск инсульта на 60%.В прошлом году вакцинация была проведена для 95% проживающих в домах престарелых в РФ, уточнила эксперт, добавив, что сейчас активно обсуждается связь между вакцинацией от разных болезней со смертностью от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, ольга ткачева, общество

Эксперт оценила смертность от COVID-19 в российских домах престарелых

13:24 19.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПенсионер смотрит телевизор в Старорусском доме-интернате для престарелых и инвалидов "Приильменье" в деревне Буреги Новгородской области
Пенсионер смотрит телевизор в Старорусском доме-интернате для престарелых и инвалидов Приильменье в деревне Буреги Новгородской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Смертность от коронавируса в российских домах престарелых невысокая, заявила главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава РФ Ольга Ткачева.
По ее словам, эффективность вакцинации в пожилом возрасте не подвергается сомнениям, количество пневмоний при пневмококковой вакцинации у пожилых можно снизить на 50%. Также эта вакцинация среди пожилых позволяет снизить риск инсульта на 60%.
В прошлом году вакцинация была проведена для 95% проживающих в домах престарелых в РФ, уточнила эксперт, добавив, что сейчас активно обсуждается связь между вакцинацией от разных болезней со смертностью от коронавируса.
"У нас, кстати, невысокая смертность в домах престарелых от коронавирусной инфекции", - сказала Ткачева на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Символ молекулы COVID-19 на баннере - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОльга ТкачеваОбщество
 
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