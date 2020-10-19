https://ria.ru/20201019/smertnost-1580472476.html

Эксперт оценила смертность от COVID-19 в российских домах престарелых

Смертность от коронавируса в российских домах престарелых невысокая, заявила главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава РФ Ольга Ткачева. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:24

2020-10-19T13:24

2020-10-19T13:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

ольга ткачева

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Смертность от коронавируса в российских домах престарелых невысокая, заявила главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Olga_Tkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ткачева</a>.По ее словам, эффективность вакцинации в пожилом возрасте не подвергается сомнениям, количество пневмоний при пневмококковой вакцинации у пожилых можно снизить на 50%. Также эта вакцинация среди пожилых позволяет снизить риск инсульта на 60%.В прошлом году вакцинация была проведена для 95% проживающих в домах престарелых в РФ, уточнила эксперт, добавив, что сейчас активно обсуждается связь между вакцинацией от разных болезней со смертностью от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/koronavirus-1580471533.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ольга ткачева, общество