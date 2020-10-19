https://ria.ru/20201019/siriya-1580408804.html

WSJ сообщила о визите американского чиновника в Дамаск

Высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в этом году летал в Дамаск и встречался с представителями власти, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T02:54

2020-10-19T02:54

2020-10-19T03:06

война в сирии

дональд трамп

сирия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости.</strong> Высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в этом году летал в Дамаск и встречался с представителями власти, сообщает газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank">Wall Street Journal</a> со ссылкой на должностных лиц из администрации президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и других людей, знакомых с переговорами.Последние известные встречи между представителями Белого дома и сирийскими официальными лицами состоялись в 2010 году, напоминает газета.Американские чиновники надеются, что договоренность с Асадом поможет освободить журналиста-фрилансера Остина Тайса, который пропал во время работы в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в 2012 году, и Мехмеда Камальмаза, терапевта, который пропал в 2017 году на сирийском контрольно-пропускном пункте."Считается, что по меньшей мере еще четыре американских гражданина удерживаются сирийским правительством, но об их делах мало что известно", - пишет WSJ.Переговоры американской стороны с сирийцами не сильно продвинулись, сообщили источники, проинформированные о ходе встреч.Представитель госдепартамента отказалась давать комментарии по этой теме, пишет газета. Представители Белого дома не ответили на запрос о комментарии.

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сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сирия, сша, в мире