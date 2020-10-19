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Война в Сирии
https://ria.ru/20201019/siriya-1580408804.html
WSJ сообщила о визите американского чиновника в Дамаск
Высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в этом году летал в Дамаск и встречался с представителями власти, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T02:54
2020-10-19T03:06
война в сирии
дональд трамп
сирия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости.</strong> Высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в этом году летал в Дамаск и встречался с представителями власти, сообщает газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank">Wall Street Journal</a> со ссылкой на должностных лиц из администрации президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и других людей, знакомых с переговорами.Последние известные встречи между представителями Белого дома и сирийскими официальными лицами состоялись в 2010 году, напоминает газета.Американские чиновники надеются, что договоренность с Асадом поможет освободить журналиста-фрилансера Остина Тайса, который пропал во время работы в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в 2012 году, и Мехмеда Камальмаза, терапевта, который пропал в 2017 году на сирийском контрольно-пропускном пункте."Считается, что по меньшей мере еще четыре американских гражданина удерживаются сирийским правительством, но об их делах мало что известно", - пишет WSJ.Переговоры американской стороны с сирийцами не сильно продвинулись, сообщили источники, проинформированные о ходе встреч.Представитель госдепартамента отказалась давать комментарии по этой теме, пишет газета. Представители Белого дома не ответили на запрос о комментарии.
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дональд трамп, сирия, сша, в мире

WSJ сообщила о визите американского чиновника в Дамаск

02:54 19.10.2020 (обновлено: 03:06 19.10.2020)
 
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : SANA
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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в этом году летал в Дамаск и встречался с представителями власти, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц из администрации президента США Дональда Трампа и других людей, знакомых с переговорами.
"Заместитель помощника президента США Дональда Трампа Кэш Пейтел ранее в этом году летал в Дамаск, пытаясь добиться освобождения по крайней мере двух американцев, которые, как считается, удерживаются президентом Башаром Асадом, сообщили чиновники. Должностные лица, которым известно о поездке, отказались сообщить, с кем Пейтел встречался в Сирии", - говорится в статье.
Последние известные встречи между представителями Белого дома и сирийскими официальными лицами состоялись в 2010 году, напоминает газета.
Американские чиновники надеются, что договоренность с Асадом поможет освободить журналиста-фрилансера Остина Тайса, который пропал во время работы в Сирии в 2012 году, и Мехмеда Камальмаза, терапевта, который пропал в 2017 году на сирийском контрольно-пропускном пункте.
"Считается, что по меньшей мере еще четыре американских гражданина удерживаются сирийским правительством, но об их делах мало что известно", - пишет WSJ.
Переговоры американской стороны с сирийцами не сильно продвинулись, сообщили источники, проинформированные о ходе встреч.
Представитель госдепартамента отказалась давать комментарии по этой теме, пишет газета. Представители Белого дома не ответили на запрос о комментарии.
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Война в СирииДональд ТрампСирияСШАВ мире
 
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