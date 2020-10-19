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Суд вынес приговор сиделке, которая задушила инвалида под Волгоградом
Суд приговорил к 12 годам колонии сиделку, которая в пьяном виде избила и задушила свою 85-летнюю подопечную в Волгоградской области, сообщает в понедельник... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:35
2020-10-19T10:35
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 19 окт – РИА Новости.</strong> Суд приговорил к 12 годам колонии сиделку, которая в пьяном виде избила и задушила свою 85-летнюю подопечную в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> сообщал, что в мае в доме в поселке Елань было обнаружено тело 85-летней женщины, которую задушили, у нее также были сломаны ребра. По подозрению в убийстве задержали 51-летнюю местную жительницу, которую родственники наняли для ухода за лежачей пенсионеркой. По данным следствия, пьяная сиделка избила ногами подопечную, а затем задушила. Обвиняемая сама вызвала полицию и пыталась представить смерть старушки как гибель от несчастного случая.
волгоградская область
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия

Суд вынес приговор сиделке, которая задушила инвалида под Волгоградом

10:35 19.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОЛГОГРАД, 19 окт – РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам колонии сиделку, которая в пьяном виде избила и задушила свою 85-летнюю подопечную в Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее СК сообщал, что в мае в доме в поселке Елань было обнаружено тело 85-летней женщины, которую задушили, у нее также были сломаны ребра. По подозрению в убийстве задержали 51-летнюю местную жительницу, которую родственники наняли для ухода за лежачей пенсионеркой. По данным следствия, пьяная сиделка избила ногами подопечную, а затем задушила. Обвиняемая сама вызвала полицию и пыталась представить смерть старушки как гибель от несчастного случая.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, отбывать которые женщина будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении СК.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьПроисшествия
 
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