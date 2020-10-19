https://ria.ru/20201019/shtraf-1580528293.html
Nestle первой в Москве грозит штраф за неперевод сотрудников на удаленку
Компания Nestle может стать первой из столичных организаций, которую оштрафуют за нарушение указа о переводе сотрудников на дистанционную работу, сообщил... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:54
2020-10-19T17:54
2020-10-19T17:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
nestle s.a.
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Nestle_S_A/" target="_blank">Nestle</a> может стать первой из столичных организаций, которую оштрафуют за нарушение указа о переводе сотрудников на дистанционную работу, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков."В ходе мониторинга предоставленной информации ООО "Нестле Россия" был выявлен факт нарушения, за которое предусмотрено административное наказание до 300 тысяч рублей", — сказал он.По указу мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> из-за ухудшения ситуации с коронавирусом все фирмы и организации, работающие в столице, с 5 по 28 октября должны перевести на удаленку не менее 30 процентов работников, всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Каждый понедельник работодатели должны отчитываться в этом, передавая номера телефонов, транспортных карт и машин таких сотрудников. Если эти сведения за неделю не изменились, отчет можно не отправлять, но в случае изменений передавать актуальные данные нужно сразу.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580443432.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, nestle s.a., общество