https://ria.ru/20201019/shtraf-1580517078.html

Компании Nestle в Москве грозит штраф за неперевод работников на удаленку

Компанию Nestle первой в Москве могут оштрафовать за нарушение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы минимум 30% сотрудников,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:54

2020-10-19T16:54

2020-10-19T17:19

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nestle s.a.

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Компанию <a href="http://ria.ru/organization_Nestle_S_A/" target="_blank" data-auto="true">Nestle</a> первой в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> могут оштрафовать за нарушение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы минимум 30% сотрудников, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков.Это первый случай штрафа московской компании с момента принятия указа.Согласно указу мэра Москвы, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести 5-28 октября на удаленку не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу. Однако если состав сотрудников за неделю не изменился, отчет можно не отправлять. При этом, согласно указу, при изменении сведений о работниках актуальные сведения нужно будет предоставить сразу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/teatr-1580344130.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, nestle s.a., общество