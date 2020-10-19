https://ria.ru/20201019/shklyarov-1580461934.html

Стало известно, почему политтехнолога Шклярова отпустили из СИЗО

Политолог Юрий Воскресенский, который был одним из координаторов инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения в президенты Белоруссии... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:40

2020-10-19T12:40

2020-10-19T12:40

протесты в белоруссии

белоруссия

гомель

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<strong>МИНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Политолог Юрий Воскресенский, который был одним из координаторов инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения в президенты Белоруссии экс-банкира <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>, сообщил, что политтехнолог Виталий Шкляров отпущен из СИЗО под его личное поручительство.Десятого октября президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Воскресенский, который после выборов стал фигурантом дела о массовых беспорядках, был одним из первых участников этой встречи, отпущенных из СИЗО под домашний арест. В интервью гостелеканалу ОНТ политолог рассказал, что президент поручил ему подготовить предложения по лицам, которые не опасны для общества и которым может быть изменена мера пресечения. К настоящему времени известно о четырех участниках данной встречи, кому была изменена мера пресечения.Он заявил, что предоставил Шклярову свое жилье, а сам живет за городом. "На выходных я был у него. Чувствует себя хорошо, бодр и энергичен, впечатлен от круглого стола в СИЗО КГБ, в прекрасном расположении духа и очень благодарен следствию за такой гуманный шаг", - сказал Воскресенский. Он также сообщил, что Шкляров написал заявление на имя следователя с просьбой о встрече с адвокатом.Адвокат Шклярова Антон Гашинский ранее сообщил РИА Новости, что его клиенту изменена мера пресечения, он отпущен из СИЗО под домашний арест.Политтехнолог был задержан 29 июля в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, где проживает его мать, он стал обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Ранее срок содержания под стражей Шклярову был продлен до 29 ноября.Шкляров является гражданином <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. По информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, Барак Обама и Берни Сандерс. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности с Ксенией Собчак и Дмитрием Гудковым.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201018/uscherb-1580388847.html

https://ria.ru/20201015/advokat-1579959254.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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