Стало известно, почему политтехнолога Шклярова отпустили из СИЗО
МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Политолог Юрий Воскресенский, который был одним из координаторов инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения в президенты Белоруссии экс-банкира Виктора Бабарико, сообщил, что политтехнолог Виталий Шкляров отпущен из СИЗО под его личное поручительство.
Десятого октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Воскресенский, который после выборов стал фигурантом дела о массовых беспорядках, был одним из первых участников этой встречи, отпущенных из СИЗО под домашний арест. В интервью гостелеканалу ОНТ политолог рассказал, что президент поручил ему подготовить предложения по лицам, которые не опасны для общества и которым может быть изменена мера пресечения. К настоящему времени известно о четырех участниках данной встречи, кому была изменена мера пресечения.
"Четырнадцатого октября изменена мера пресечения Шклярову, он из СИЗО ГУВД под мое личное поручительство отпущен под домашний арест", - сообщил Sputnik Беларусь Воскресенский.
Он заявил, что предоставил Шклярову свое жилье, а сам живет за городом. "На выходных я был у него. Чувствует себя хорошо, бодр и энергичен, впечатлен от круглого стола в СИЗО КГБ, в прекрасном расположении духа и очень благодарен следствию за такой гуманный шаг", - сказал Воскресенский. Он также сообщил, что Шкляров написал заявление на имя следователя с просьбой о встрече с адвокатом.
Адвокат Шклярова Антон Гашинский ранее сообщил РИА Новости, что его клиенту изменена мера пресечения, он отпущен из СИЗО под домашний арест.
Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, где проживает его мать, он стал обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Ранее срок содержания под стражей Шклярову был продлен до 29 ноября.
Шкляров является гражданином США. По информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и Берни Сандерс. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности с Ксенией Собчак и Дмитрием Гудковым.
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