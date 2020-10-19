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https://ria.ru/20201019/shklyarov-1580434031.html
Арестованному в Минске политтехнологу Шклярову изменили меру пресечения
Гражданину США, политтехнологу Виталию Шклярову, арестованному в Белоруссии в рамках уголовного дела, изменена мера пресечения, в СИЗО, где он ранее был, его... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:42
2020-10-19T12:29
дмитрий гудков
александр лукашенко
ксения собчак
ангела меркель
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МИНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Гражданину <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, политтехнологу Виталию Шклярову, арестованному в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в рамках уголовного дела, изменена мера пресечения, в СИЗО, где он ранее был, его нет, сообщил РИА Новости адвокат политтехнолога Антон Гашинский.Он отметил, что в настоящее время не знает, где находится его клиент. Гашинский сообщил, что прибыл в Следственный комитет, где намерен узнать об избранной мере пресечения для своего подзащитного.Позднее адвокат сообщил, что Виталий Шкляров, ранее находившийся в СИЗО в Белоруссии в рамках уголовного дела, помещен под домашний арест.Гашинский также сказал, что пока не имел возможности пообщаться со Шкляровым. Он добавил, что днем в понедельник должны состоятся следственные действия по делу его клиента.Десятого октября президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Одним из участников встречи был Шкляров. После встречи была изменена мера пресечения для участвовавших в ней директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу, координатору инициативной группы Бабарико по сбору подписей на прошедших выборах Юрию Воскресенскому, юристу Илье Салею, которые были отпущены из СИЗО, где находились.Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, где проживает его мать, он стал обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Ранее срок содержания под стражей Шклярову был продлен до 29 ноября. Как сообщал адвокат, его подзащитного в СИЗО периодически посещали консулы посольства США в Минске.Шкляров, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, Барак Обама и <a href="http://ria.ru/person_Berni_Sanders/" target="_blank" data-auto="true">Берни Сандерс</a>. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности с <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Sobchak/" target="_blank" data-auto="true">Ксенией Собчак</a> и Дмитрием Гудковым.Белорусские правозащитники ранее признали Шклярова политическим заключенным, как и еще ряд граждан, задержанных в стране в период кампании по выборам президента. Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой и сотрудницей посольства США в Киеве.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/sizo-1576601036.html
https://ria.ru/20200912/polittekhnolog-1577143540.html
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дмитрий гудков , александр лукашенко, ксения собчак, ангела меркель, белоруссия, сша, в мире

Арестованному в Минске политтехнологу Шклярову изменили меру пресечения

10:42 19.10.2020 (обновлено: 12:29 19.10.2020)
 
CC BY-SA 2.0 / Катерина Преснецова / Политтехнолог Виталий Шкляров
Политтехнолог Виталий Шкляров - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
CC BY-SA 2.0 / Катерина Преснецова /
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Гражданину США, политтехнологу Виталию Шклярову, арестованному в Белоруссии в рамках уголовного дела, изменена мера пресечения, в СИЗО, где он ранее был, его нет, сообщил РИА Новости адвокат политтехнолога Антон Гашинский.
"Могу сказать, что Виталию изменена мера пресечения… Я планировал встретиться с ним в СИЗО, там мне сообщили, что его там нет, ему изменена мера пресечения. Других подробностей пока у меня нет", - сказал Гашинский.
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Он отметил, что в настоящее время не знает, где находится его клиент. Гашинский сообщил, что прибыл в Следственный комитет, где намерен узнать об избранной мере пресечения для своего подзащитного.
Позднее адвокат сообщил, что Виталий Шкляров, ранее находившийся в СИЗО в Белоруссии в рамках уголовного дела, помещен под домашний арест.
"Виталию изменена мера пресечения на домашний арест", - сказал Гашинский со ссылкой на информацию, полученную от следствия. Он отметил, что пока не знает, какие именно ограничения наложены на его подзащитного в связи с избранной мерой пресечения.
Гашинский также сказал, что пока не имел возможности пообщаться со Шкляровым. Он добавил, что днем в понедельник должны состоятся следственные действия по делу его клиента.
Десятого октября президент Белоруссии Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Одним из участников встречи был Шкляров. После встречи была изменена мера пресечения для участвовавших в ней директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу, координатору инициативной группы Бабарико по сбору подписей на прошедших выборах Юрию Воскресенскому, юристу Илье Салею, которые были отпущены из СИЗО, где находились.
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Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, где проживает его мать, он стал обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Ранее срок содержания под стражей Шклярову был продлен до 29 ноября. Как сообщал адвокат, его подзащитного в СИЗО периодически посещали консулы посольства США в Минске.
Шкляров, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и Берни Сандерс. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности с Ксенией Собчак и Дмитрием Гудковым.
Белорусские правозащитники ранее признали Шклярова политическим заключенным, как и еще ряд граждан, задержанных в стране в период кампании по выборам президента. Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой и сотрудницей посольства США в Киеве.
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Дмитрий ГудковАлександр ЛукашенкоКсения СобчакАнгела МеркельБелоруссияСШАВ мире
 
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