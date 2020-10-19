https://ria.ru/20201019/shapsha-1580496448.html
Шапша заявил, что бюджет на 2021 год останется социально ориентированным
Бюджет Калужской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, несмотря на формирование в условиях пандемии, останется социально ориентированным и РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:20
2020-10-19T15:20
2020-10-19T15:20
калужская область
владислав шапша
калужская область
экономика
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<strong>КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Бюджет <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, несмотря на формирование в условиях пандемии, останется социально ориентированным и будет инструментом решения проблем, волнующих жителей региона, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a>.Правительство региона информирует, что в понедельник на заседании регионального правительства обсуждали бюджет области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.Губернатор региона Владислав Шапша отметил, что главный финансовый документ формировался "в условиях противостояния коронавирусу". Ограничительные меры обусловили некоторое снижение доходов бюджета, кроме того, значительные средства были направлены на борьбу с пандемией, на антикризисную поддержку областной экономики, отметил Шапша. В числе первоочередных расходов в новом бюджете губернатор назвал полное выполнение социальных обязательств перед населением, преодоление последствий пандемии, а также создание условий для восстановления экономики и достижения национальных целей развития.Министр финансов области Валентина Авдеева представила основные параметры проекта бюджета на трехлетнюю перспективу. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в областную казну в 2021 году составят 60,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 61,2 миллиарда, в 2023 году – 63,6 миллиарда рублей. Объем расходов в 2021 году превысит 64 миллиарда рублей, дефицит бюджета прогнозируется в размере 3,6 миллиарда рублей. В последующих годах бюджет будет бездефицитным.
https://ria.ru/20201019/gubernator-1580459024.html
https://ria.ru/20201016/kaluga-1580162436.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав шапша, калужская область, экономика
КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости.
Бюджет Калужской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, несмотря на формирование в условиях пандемии, останется социально ориентированным и будет инструментом решения проблем, волнующих жителей региона, заявил губернатор Владислав Шапша
.
Правительство региона информирует, что в понедельник на заседании регионального правительства обсуждали бюджет области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Губернатор региона Владислав Шапша отметил, что главный финансовый документ формировался "в условиях противостояния коронавирусу". Ограничительные меры обусловили некоторое снижение доходов бюджета, кроме того, значительные средства были направлены на борьбу с пандемией, на антикризисную поддержку областной экономики, отметил Шапша. В числе первоочередных расходов в новом бюджете губернатор назвал полное выполнение социальных обязательств перед населением, преодоление последствий пандемии, а также создание условий для восстановления экономики и достижения национальных целей развития.
"Считаю, что нам удалось найти баланс в финансовом обеспечении этих задач. Региональный бюджет станет инструментом решения проблем, волнующих жителей области. Бюджет останется социально ориентированным. Только в следующем году мы направим в социальную сферу почти 41 миллиард рублей. Это 64% от общей суммы расходов", - цитирует пресс-служба главу региона.
Министр финансов области Валентина Авдеева представила основные параметры проекта бюджета на трехлетнюю перспективу. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в областную казну в 2021 году составят 60,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 61,2 миллиарда, в 2023 году – 63,6 миллиарда рублей. Объем расходов в 2021 году превысит 64 миллиарда рублей, дефицит бюджета прогнозируется в размере 3,6 миллиарда рублей. В последующих годах бюджет будет бездефицитным.
"Работа над бюджетом будет продолжена в комитетах нашего регионального парламента. В нем найдут отражение те наказы, с которыми избиратели обращались ко мне в ходе предвыборной кампании и к кандидатам в представительные органы накануне выборов. Главная задача – принять бюджет в таком виде, чтобы он обеспечил выполнение задач, поставленных главой государства, а также способствовал росту экономики и качества жизни людей", - резюмировал губернатор.