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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201019/shapsha-1580496448.html
Шапша заявил, что бюджет на 2021 год останется социально ориентированным
Бюджет Калужской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, несмотря на формирование в условиях пандемии, останется социально ориентированным и РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:20
2020-10-19T15:20
калужская область
владислав шапша
калужская область
экономика
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<strong>КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Бюджет <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, несмотря на формирование в условиях пандемии, останется социально ориентированным и будет инструментом решения проблем, волнующих жителей региона, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a>.Правительство региона информирует, что в понедельник на заседании регионального правительства обсуждали бюджет области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.Губернатор региона Владислав Шапша отметил, что главный финансовый документ формировался "в условиях противостояния коронавирусу". Ограничительные меры обусловили некоторое снижение доходов бюджета, кроме того, значительные средства были направлены на борьбу с пандемией, на антикризисную поддержку областной экономики, отметил Шапша. В числе первоочередных расходов в новом бюджете губернатор назвал полное выполнение социальных обязательств перед населением, преодоление последствий пандемии, а также создание условий для восстановления экономики и достижения национальных целей развития.Министр финансов области Валентина Авдеева представила основные параметры проекта бюджета на трехлетнюю перспективу. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в областную казну в 2021 году составят 60,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 61,2 миллиарда, в 2023 году – 63,6 миллиарда рублей. Объем расходов в 2021 году превысит 64 миллиарда рублей, дефицит бюджета прогнозируется в размере 3,6 миллиарда рублей. В последующих годах бюджет будет бездефицитным.
https://ria.ru/20201019/gubernator-1580459024.html
https://ria.ru/20201016/kaluga-1580162436.html
калужская область
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владислав шапша, калужская область, экономика

Шапша заявил, что бюджет на 2021 год останется социально ориентированным

15:20 19.10.2020
 
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт
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КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости. Бюджет Калужской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, несмотря на формирование в условиях пандемии, останется социально ориентированным и будет инструментом решения проблем, волнующих жителей региона, заявил губернатор Владислав Шапша.
Правительство региона информирует, что в понедельник на заседании регионального правительства обсуждали бюджет области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Губернатор региона Владислав Шапша отметил, что главный финансовый документ формировался "в условиях противостояния коронавирусу". Ограничительные меры обусловили некоторое снижение доходов бюджета, кроме того, значительные средства были направлены на борьбу с пандемией, на антикризисную поддержку областной экономики, отметил Шапша. В числе первоочередных расходов в новом бюджете губернатор назвал полное выполнение социальных обязательств перед населением, преодоление последствий пандемии, а также создание условий для восстановления экономики и достижения национальных целей развития.
"Считаю, что нам удалось найти баланс в финансовом обеспечении этих задач. Региональный бюджет станет инструментом решения проблем, волнующих жителей области. Бюджет останется социально ориентированным. Только в следующем году мы направим в социальную сферу почти 41 миллиард рублей. Это 64% от общей суммы расходов", - цитирует пресс-служба главу региона.
Калуга - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Министр финансов области Валентина Авдеева представила основные параметры проекта бюджета на трехлетнюю перспективу. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в областную казну в 2021 году составят 60,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 61,2 миллиарда, в 2023 году – 63,6 миллиарда рублей. Объем расходов в 2021 году превысит 64 миллиарда рублей, дефицит бюджета прогнозируется в размере 3,6 миллиарда рублей. В последующих годах бюджет будет бездефицитным.
"Работа над бюджетом будет продолжена в комитетах нашего регионального парламента. В нем найдут отражение те наказы, с которыми избиратели обращались ко мне в ходе предвыборной кампании и к кандидатам в представительные органы накануне выборов. Главная задача – принять бюджет в таком виде, чтобы он обеспечил выполнение задач, поставленных главой государства, а также способствовал росту экономики и качества жизни людей", - резюмировал губернатор.
 
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Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьЭкономика
 
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