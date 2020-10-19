https://ria.ru/20201019/shapsha-1580496448.html

Шапша заявил, что бюджет на 2021 год останется социально ориентированным

Бюджет Калужской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, несмотря на формирование в условиях пандемии, останется социально ориентированным и РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:20

2020-10-19T15:20

2020-10-19T15:20

калужская область

владислав шапша

калужская область

экономика

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<strong>КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Бюджет <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, несмотря на формирование в условиях пандемии, останется социально ориентированным и будет инструментом решения проблем, волнующих жителей региона, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a>.Правительство региона информирует, что в понедельник на заседании регионального правительства обсуждали бюджет области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.Губернатор региона Владислав Шапша отметил, что главный финансовый документ формировался "в условиях противостояния коронавирусу". Ограничительные меры обусловили некоторое снижение доходов бюджета, кроме того, значительные средства были направлены на борьбу с пандемией, на антикризисную поддержку областной экономики, отметил Шапша. В числе первоочередных расходов в новом бюджете губернатор назвал полное выполнение социальных обязательств перед населением, преодоление последствий пандемии, а также создание условий для восстановления экономики и достижения национальных целей развития.Министр финансов области Валентина Авдеева представила основные параметры проекта бюджета на трехлетнюю перспективу. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в областную казну в 2021 году составят 60,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 61,2 миллиарда, в 2023 году – 63,6 миллиарда рублей. Объем расходов в 2021 году превысит 64 миллиарда рублей, дефицит бюджета прогнозируется в размере 3,6 миллиарда рублей. В последующих годах бюджет будет бездефицитным.

https://ria.ru/20201019/gubernator-1580459024.html

https://ria.ru/20201016/kaluga-1580162436.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калужская область, экономика