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Названы способы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Инфаркт, инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания — наиболее частая причина смерти во всем мире, но риск их возникновения можно снизить, если соблюдать... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:12
2020-10-19T17:10
россия
инфаркты
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Инфаркт, инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания — наиболее частая причина смерти во всем мире, но риск их возникновения можно снизить, если соблюдать определенные рекомендации, заявил в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> кардиолог Сергей Провоторов."Необходимо вести постоянный контроль артериального давления, холестерина и глюкозы, следить за лишним весом и отказаться от вредных привычек. Обращайте внимание на свое здоровье, вовремя посещайте врача и занимайтесь профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний", — посоветовал он.Медик подчеркнул, что у мужчин риск обострения подобных недугов увеличивается после сорока лет, у женщин — с наступлением менопаузы.Среди сопутствующих факторов, заметно влияющих на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, врач выделил артериальную гипертензию и сахарный диабет второго типа. Кроме того, он посоветовал следить за жировыми отложениями на передней брюшной стенке. По словам кардиолога, корректировать объемы тела можно исходя из нормы обхвата талии: у мужчин — до 94 сантиметров, у женщин — до 80 сантиметров.
https://ria.ru/20201017/infarkt-1580236838.html
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россия, инфаркты, здоровье - общество, общество

Названы способы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

16:12 19.10.2020 (обновлено: 17:10 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ФомичевЖизненные показатели на мониторе
Жизненные показатели на мониторе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Инфаркт, инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания — наиболее частая причина смерти во всем мире, но риск их возникновения можно снизить, если соблюдать определенные рекомендации, заявил в эфире телеканала "Россия 1" кардиолог Сергей Провоторов.
"Необходимо вести постоянный контроль артериального давления, холестерина и глюкозы, следить за лишним весом и отказаться от вредных привычек. Обращайте внимание на свое здоровье, вовремя посещайте врача и занимайтесь профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний", — посоветовал он.
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Назван неожиданный симптом приближающегося инфаркта
Медик подчеркнул, что у мужчин риск обострения подобных недугов увеличивается после сорока лет, у женщин — с наступлением менопаузы.
Среди сопутствующих факторов, заметно влияющих на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, врач выделил артериальную гипертензию и сахарный диабет второго типа. Кроме того, он посоветовал следить за жировыми отложениями на передней брюшной стенке. По словам кардиолога, корректировать объемы тела можно исходя из нормы обхвата талии: у мужчин — до 94 сантиметров, у женщин — до 80 сантиметров.
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