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В России более 82% всех бедных составляют семьи с детьми
Более 82% всех бедных составляют семьи с детьми, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:17
2020-10-19T12:17
сергей рыбальченко
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Более 82% всех бедных составляют семьи с детьми, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rybalchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыбальченко</a>.В абсолютных показателях дефицит доходов до прожиточного минимума, как отметил член ОП РФ, составляет более 700 миллиардов рублей в год. Более 90% из этой суммы составляет совокупный дефицит доходов семей с детьми.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сергей рыбальченко, общество

В России более 82% всех бедных составляют семьи с детьми

12:17 19.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЖенщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки в Капотне
Женщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки в Капотне - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 82% всех бедных составляют семьи с детьми, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"У нас примерно 13% сейчас бедных из всего населения, это более 18 миллионов человек. Примерно 10% находятся у этой черты... Если мы посмотрим статистику, более 82% всех бедных составляют семьи с детьми. Причем 25% из них - это многодетные семьи. 23% детей проживает в бедных семьях. А если мы берем детей до 7 лет, это каждый четвертый", - рассказал Рыбальченко на "нулевых чтениях" законопроекта о новой методике расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в Общественной палате.
В абсолютных показателях дефицит доходов до прожиточного минимума, как отметил член ОП РФ, составляет более 700 миллиардов рублей в год. Более 90% из этой суммы составляет совокупный дефицит доходов семей с детьми.
 
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Сергей РыбальченкоОбщество
 
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