В России более 82% всех бедных составляют семьи с детьми

"У нас примерно 13% сейчас бедных из всего населения, это более 18 миллионов человек. Примерно 10% находятся у этой черты... Если мы посмотрим статистику, более 82% всех бедных составляют семьи с детьми. Причем 25% из них - это многодетные семьи. 23% детей проживает в бедных семьях. А если мы берем детей до 7 лет, это каждый четвертый", - рассказал Рыбальченко на "нулевых чтениях" законопроекта о новой методике расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в Общественной палате.