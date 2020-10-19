https://ria.ru/20201019/samolet-1580528498.html

Рейс Москва – Сургут экстренно сел в Ханты-Мансийске

Самолет, летевший из Москвы в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за того, что одна из пассажирок почувствовала себя плохо от повышения уровня глюкозы в РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:53

2020-10-19T17:53

2020-10-19T17:53

москва

сургут

ханты-мансийск

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Самолет, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургут</a>, вынужденно сел в <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийске</a> из-за того, что одна из пассажирок почувствовала себя плохо от повышения уровня глюкозы в крови, сообщается на сайте местной администрации.Согласно информации администрации Ханты-Мансийска, причиной посадки стало состояние одной из пассажирок, которой потребовалась срочная медицинская помощь. В полете женщине стало плохо, и экипаж принял решение произвести посадку в столице Югры.По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, борт прибыл в пункт назначения с задержкой, которая составила чуть более часа.

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575873927.html

москва

сургут

ханты-мансийск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сургут, ханты-мансийск, происшествия