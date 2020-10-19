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Рейс Москва – Сургут экстренно сел в Ханты-Мансийске
Самолет, летевший из Москвы в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за того, что одна из пассажирок почувствовала себя плохо от повышения уровня глюкозы в РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:53
2020-10-19T17:53
москва
сургут
ханты-мансийск
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Самолет, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургут</a>, вынужденно сел в <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийске</a> из-за того, что одна из пассажирок почувствовала себя плохо от повышения уровня глюкозы в крови, сообщается на сайте местной администрации.Согласно информации администрации Ханты-Мансийска, причиной посадки стало состояние одной из пассажирок, которой потребовалась срочная медицинская помощь. В полете женщине стало плохо, и экипаж принял решение произвести посадку в столице Югры.По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, борт прибыл в пункт назначения с задержкой, которая составила чуть более часа.
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575873927.html
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сургут
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москва, сургут, ханты-мансийск, происшествия

Рейс Москва – Сургут экстренно сел в Ханты-Мансийске

17:53 19.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за того, что одна из пассажирок почувствовала себя плохо от повышения уровня глюкозы в крови, сообщается на сайте местной администрации.
"Сегодня в 16:45 (14:45 мск) в международном аэропорту Ханты-Мансийска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании "ЮТэйр", следующий по маршруту Москва - Сургут", - говорится в сообщении.
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Согласно информации администрации Ханты-Мансийска, причиной посадки стало состояние одной из пассажирок, которой потребовалась срочная медицинская помощь. В полете женщине стало плохо, и экипаж принял решение произвести посадку в столице Югры.
"По словам врачей скорой помощи, прибывших на место, пассажирка, страдающая сахарным диабетом, оказалась в состоянии гипергликемии. Оказанная на месте помощь медиков позволила женщине продолжить полет", - добавили в мэрии.
По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, борт прибыл в пункт назначения с задержкой, которая составила чуть более часа.
 
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МоскваСургутХанты-МансийскПроисшествия
 
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