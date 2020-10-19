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Путин оценил работу рыбной отрасли
Рыбная отрасль в России, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, работает ритмично, показатели соответствуют прошлому году, заявил президент РФ РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:48
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владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Рыбная отрасль в России, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, работает ритмично, показатели соответствуют прошлому году, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Президент попросил главу ведомства поподробнее рассказать о ситуации в отрасли, а также о лицензировании под инвестиционные цели, в частности, о том, как идет строительство судов."И, конечно, ещё одна тема – она непростая, я знаю, – это научно‑исследовательские суда. Я знаю, что там есть и проблемы с общим объёмом финансирования. Давайте обо всём поподробнее", - сказал Путин, открывая встречу.
https://na.ria.ru/20200408/1569731167.html
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РИА Новости
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владимир путин, экономика

Путин оценил работу рыбной отрасли

14:48 19.10.2020 (обновлено: 15:01 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рыбная отрасль в России, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, работает ритмично, показатели соответствуют прошлому году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на известные ограничения, связанные с коронавирусом, рыбная отрасль в целом работает ритмично, и показатели этого года соответствуют показателям за аналогичный период прошлого года", - сказал Путин в ходе встречи с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым.
Президент попросил главу ведомства поподробнее рассказать о ситуации в отрасли, а также о лицензировании под инвестиционные цели, в частности, о том, как идет строительство судов.
"И, конечно, ещё одна тема – она непростая, я знаю, – это научно‑исследовательские суда. Я знаю, что там есть и проблемы с общим объёмом финансирования. Давайте обо всём поподробнее", - сказал Путин, открывая встречу.
Студенты университета - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
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Вузы, готовящие специалистов рыбной отрасли, получат допфинансирование
 
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