https://ria.ru/20201019/ryba-1580490177.html

Путин оценил работу рыбной отрасли

Рыбная отрасль в России, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, работает ритмично, показатели соответствуют прошлому году, заявил президент РФ РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:48

2020-10-19T14:48

2020-10-19T15:01

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Рыбная отрасль в России, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, работает ритмично, показатели соответствуют прошлому году, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Президент попросил главу ведомства поподробнее рассказать о ситуации в отрасли, а также о лицензировании под инвестиционные цели, в частности, о том, как идет строительство судов."И, конечно, ещё одна тема – она непростая, я знаю, – это научно‑исследовательские суда. Я знаю, что там есть и проблемы с общим объёмом финансирования. Давайте обо всём поподробнее", - сказал Путин, открывая встречу.

https://na.ria.ru/20200408/1569731167.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика