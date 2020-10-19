https://ria.ru/20201019/rubl-1580469003.html

Эксперты рассказали, когда валютные интервенции ЦБ начнут влиять на рубль

Увеличившиеся в октябре продажи валюты со стороны Центробанка РФ пока являются вспомогательным стабилизирующим фактором для рубля, и станут более определяющим... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:07

2020-10-19T13:07

2020-10-19T13:07

валерий вайсберг

борис бабин

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости, Дмитрий Майоров.</strong> Увеличившиеся в октябре продажи валюты со стороны Центробанка РФ пока являются вспомогательным стабилизирующим фактором для рубля, и станут более определяющим для его курсообразования при определенных условиях, прокомментировали РИА Новости финансовые эксперты действия финансовых властей на внутреннем валютном рынке.Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 октября по 6 ноября составит 126,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели предполагается направлять сумму в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей.Также в конце сентября <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ объявил, что с 1 октября по 30 декабря будет дополнительно продавать на внутреннем рынке валюту на 185,4 миллиарда рублей в рамках сделки по <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанку</a> - по 2,9 миллиарда рублей в день. Итого получатся 8,7 миллиарда рублей в день.В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты по бюджетному правилу составил 54 миллиарда рублей, по 2,5 миллиарда рублей в день.Вспомогательный факторОбъективно говоря, времени с начала октябрьских продаж валюты прошло не так много, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Пока можно констатировать, что возобновившиеся продажи ЦБ и увеличенный объем предложения валюты со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> привели лишь к некоторой стабилизации курса рубля. Однако, спрос на доллары остается повышенным. Я полагаю, сами по себе операции финансовых властей не являются достаточным условием для нового укрепления рубля", - добавил он.Увеличение объемов продажи валюты Минфином с 2,5 до 8,7 миллиарда рублей в день, безусловно, является одним из факторов поддержки для рубля в условиях возросшей волатильности на финансовых рынках в преддверии выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и угрозы введения более жёстких карантинных мер, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".Объем продаж валюты Центробанком РФ был увеличен как за счет роста продаж по бюджетному правилу, так и за счет предложения валюты от сделки со Сбербанком, отмечает Богдан Зварич. "В результате сейчас ежедневный объем продаж соответствует эквиваленту 8,7 миллиарда рублей. Однако это составляет чуть более 3,5% среднесуточного объема торгов расчетами "завтра" в сентябре. На наш взгляд, этого недостаточно, чтобы существенно повлиять на динамику курса рубля по отношению к основным мировым валютам", - добавил он.Продажи валюты оказывают мягкий стабилизирующий эффект, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом Финанс". "Более значительную поддержку рынку они оказывали с 13 мая по 4 июня, когда объем интервенций составлял 11,4 миллиарда рублей в день", - считает он.Данный фактор, скорее, лишь сдерживает рубль от более быстрого ослабления, так как этой тенденции способствуют сразу несколько негативных драйверов, также полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".Ряд условийРубль не перейдет к устойчивому укреплению, даже несмотря на увеличенную продажу инвалюты Банком России без стабилизации ситуации на мировых рынках, и прежде всего, на нефтяном, оценивает перспективы Бабин из "БКС Мир инвестиций".Валютные продажи российских финансовых властей в совокупности с другими факторами, в частности снижением потребительского спроса (и импорта) на фоне восстановления пандемических ограничений и повышением объемов экспорта моторного топлива за счет снижения отгрузок на внутренний рынок, могут переломить тенденцию к ослаблению рубля на горизонте уже ближайших недель, оценивает Вайсберг.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/dollar-1580078124.html

https://ria.ru/20201015/kruto-1580039317.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/evro-1577927699.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий вайсберг, борис бабин, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), сша, экономика