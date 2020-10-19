https://ria.ru/20201019/rspp-1580425643.html
Путин в среду встретится с членами РСПП
Встреча президента РФ Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) планируется в среду, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:57
2020-10-19T09:57
2020-10-19T10:28
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Встреча президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>) планируется в среду, сообщил РИА Новости представитель союза.По его словам, план обсуждения в настоящий момент прорабатывается.Ранее планировалось, что Путин примет участие в очном съезде РСПП, который прошел 15 октября. Однако из очной встречи съезд был переведен в режим видеоконференцсвязи. Президент в нем не участвовал.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика