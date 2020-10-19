https://ria.ru/20201019/rspp-1580425643.html

Путин в среду встретится с членами РСПП

Встреча президента РФ Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) планируется в среду, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:57

2020-10-19T09:57

2020-10-19T10:28

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_375:794:2604:2048_1400x0_80_0_0_b4f15b2833054feeb67d6c56124d5b66.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Встреча президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>) планируется в среду, сообщил РИА Новости представитель союза.По его словам, план обсуждения в настоящий момент прорабатывается.Ранее планировалось, что Путин примет участие в очном съезде РСПП, который прошел 15 октября. Однако из очной встречи съезд был переведен в режим видеоконференцсвязи. Президент в нем не участвовал.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика