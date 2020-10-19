https://ria.ru/20201019/rspp--1580473125.html
Путин 21 октября проведет встречу с бюро РСПП
Президент России Владимир Путин пообщается в режиме видеоконференции с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в среду, 21 октября,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:26
2020-10-19T13:26
2020-10-19T13:26
российский союз промышленников и предпринимателей
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_0:77:2839:1673_1400x0_80_0_0_722b361186a8c57798e01292b17eaf5e.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пообщается в режиме видеоконференции с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>) в среду, 21 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, встреча пройдет в закрытом режиме."Она никогда не бывает открытой. Как правило, там не бывает вступительной части, не знаю, как будет в этот раз. Если президент сочтет возможным с какими-то открытыми словами обратиться к участникам, то тогда будет открытое. Если помните, то традиционно эта встреча проходит в закрытом формате, это позволяет более откровенно говорить о тех озабоченностях, проблемах, вопросах, которые есть у членов бюро", - пояснил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/rspp-1577893775.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_10:0:2739:2047_1400x0_80_0_0_bc73c30e7e30fb5af35807fbb64ceaa7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, дмитрий песков, владимир путин, политика