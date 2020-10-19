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Путин 21 октября проведет встречу с бюро РСПП
Президент России Владимир Путин пообщается в режиме видеоконференции с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в среду, 21 октября,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:26
2020-10-19T13:26
российский союз промышленников и предпринимателей
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пообщается в режиме видеоконференции с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>) в среду, 21 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, встреча пройдет в закрытом режиме."Она никогда не бывает открытой. Как правило, там не бывает вступительной части, не знаю, как будет в этот раз. Если президент сочтет возможным с какими-то открытыми словами обратиться к участникам, то тогда будет открытое. Если помните, то традиционно эта встреча проходит в закрытом формате, это позволяет более откровенно говорить о тех озабоченностях, проблемах, вопросах, которые есть у членов бюро", - пояснил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/rspp-1577893775.html
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российский союз промышленников и предпринимателей, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин 21 октября проведет встречу с бюро РСПП

13:26 19.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщается в режиме видеоконференции с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в среду, 21 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В среду президент встретится с членами бюро РСПП. Традиционная встреча, которая проходит на полях недели РСПП. Пройдет она в режиме видеоконференции", - сказал Песков.
По его словам, встреча пройдет в закрытом режиме.
"Она никогда не бывает открытой. Как правило, там не бывает вступительной части, не знаю, как будет в этот раз. Если президент сочтет возможным с какими-то открытыми словами обратиться к участникам, то тогда будет открытое. Если помните, то традиционно эта встреча проходит в закрытом формате, это позволяет более откровенно говорить о тех озабоченностях, проблемах, вопросах, которые есть у членов бюро", - пояснил он.
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