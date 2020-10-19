Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20201019/rezident-1580459992.html
Вторым резидентом ТОР "Столица Арктики" стал проект "Ударник"
ГК "Норебо" стала вторым резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с проектом строительства рефрижераторного морского терминала... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:29
2020-10-19T12:29
мурманская область
андрей чибис
кольский район
мурманская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_41aa380288973ed7edaaae86ca7d22a5.jpg
<strong>МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> ГК "Норебо" стала вторым резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с проектом строительства рефрижераторного морского терминала "Ударник" для рыбопромышленных компаний, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a> на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник.Проект предполагает создание под Мурманском в селе Минькино современного рефрижераторного морского терминала для рыбопромышленных компаний с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки.Правительство РФ приняло постановление о расширении границ территории опережающего развития "Столица Арктики". Теперь в ТОР также включены земельные участки в селе Минькино <a href="http://ria.ru/location_Kolskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кольского района</a>, где с 2020 до 2026 года будет реализован проект строительства терминала "Ударник".
https://ria.ru/20201019/sedov-1580441102.html
кольский район
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_188:0:1313:844_1400x0_80_0_0_6e5b0ed0b4e83685876d4ba7172d9af8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей чибис, кольский район, мурманская область, экономика

Вторым резидентом ТОР "Столица Арктики" стал проект "Ударник"

12:29 19.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. ГК "Норебо" стала вторым резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с проектом строительства рефрижераторного морского терминала "Ударник" для рыбопромышленных компаний, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник.
"Вторым резидентом (ТОР - ред.) стал проект "Ударник" в Кольском районе в селе Минькино, фактически это новый рыбный порт со всей необходимой инфраструктурой для рыбопереработки. Объем инвестиций в проект - 3,5 миллиарда рублей, это создание 223 рабочих мест", - сказал Чибис.
Проект предполагает создание под Мурманском в селе Минькино современного рефрижераторного морского терминала для рыбопромышленных компаний с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки.
Правительство РФ приняло постановление о расширении границ территории опережающего развития "Столица Арктики". Теперь в ТОР также включены земельные участки в селе Минькино Кольского района, где с 2020 до 2026 года будет реализован проект строительства терминала "Ударник".
Парусное судно Седов у причала мурманского порта - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 11:15Мурманская область
Крупнейший парусник мира "Седов" ошвартовался в мурманском порту
 
Обсудить0
Мурманская областьАндрей ЧибисКольский районМурманская областьЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния