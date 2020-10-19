https://ria.ru/20201019/rezident-1580459992.html

Вторым резидентом ТОР "Столица Арктики" стал проект "Ударник"

ГК "Норебо" стала вторым резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с проектом строительства рефрижераторного морского терминала... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:29

2020-10-19T12:29

2020-10-19T12:29

мурманская область

андрей чибис

кольский район

мурманская область

экономика

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<strong>МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> ГК "Норебо" стала вторым резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с проектом строительства рефрижераторного морского терминала "Ударник" для рыбопромышленных компаний, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Чибис</a> на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник.Проект предполагает создание под Мурманском в селе Минькино современного рефрижераторного морского терминала для рыбопромышленных компаний с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки.Правительство РФ приняло постановление о расширении границ территории опережающего развития "Столица Арктики". Теперь в ТОР также включены земельные участки в селе Минькино <a href="http://ria.ru/location_Kolskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кольского района</a>, где с 2020 до 2026 года будет реализован проект строительства терминала "Ударник".

https://ria.ru/20201019/sedov-1580441102.html

кольский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей чибис, кольский район, мурманская область, экономика