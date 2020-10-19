https://ria.ru/20201019/religiya-1580478462.html

Презентации доклада Российской ассоциации защиты религиозной свободы

22 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Право на свободу совести в современном мире. Презентация ежегодного доклада Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС)".

2020-10-19T13:48

2020-10-19T13:48

2020-10-19T14:35

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201022/952944585.html">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:<br></strong>- председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир ЗОРИН;<br>- председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир ЛЕГОЙДА;<br>- секретарь Межрелигиозного совета России священник Димитрий САФОНОВ;<br>- председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;<br>- президент Международной исламской миссии муфтий Шафиг ПШИХАЧЕВ;<br>- президент Федерации еврейских общин России раввин Александр БОРОДА;<br>- начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей РЯХОВСКИЙ;<br>- председатель Совета РАРС Александр КУДРЯВЦЕВ;<br>- генеральный секретарь РАРС пастор Олег ГОНЧАРОВ.<br><br>В ходе онлайн-конференции будет представлен ежегодный доклад Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), объединяющей все крупнейшие религиозные организации России. В 2020 году РАРС стала номинантом премии ЮНЕСКО за вклад в развитие толерантности и ненасилия от Российской Федерации.<br>Каковы основные виды нарушений свободы совести в мире? Какие страны и регионы мира наиболее неблагополучны с этой точки зрения? Какие новые тенденции в сфере девальвации традиционных ценностей и дискриминации верующих в странах Запада? Каково положение верующих на Украине? Какова консолидированная позиция российских конфессий по вопросам свободы совести? <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы