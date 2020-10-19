Презентации доклада Российской ассоциации защиты религиозной свободы
13:48 19.10.2020 (обновлено: 14:35 19.10.2020)
22 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Право на свободу совести в современном мире. Презентация ежегодного доклада Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС)".
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Участники:
- председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир ЗОРИН;
- председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир ЛЕГОЙДА;
- секретарь Межрелигиозного совета России священник Димитрий САФОНОВ;
- председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- президент Международной исламской миссии муфтий Шафиг ПШИХАЧЕВ;
- президент Федерации еврейских общин России раввин Александр БОРОДА;
- начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей РЯХОВСКИЙ;
- председатель Совета РАРС Александр КУДРЯВЦЕВ;
- генеральный секретарь РАРС пастор Олег ГОНЧАРОВ.
В ходе онлайн-конференции будет представлен ежегодный доклад Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), объединяющей все крупнейшие религиозные организации России. В 2020 году РАРС стала номинантом премии ЮНЕСКО за вклад в развитие толерантности и ненасилия от Российской Федерации.
Каковы основные виды нарушений свободы совести в мире? Какие страны и регионы мира наиболее неблагополучны с этой точки зрения? Какие новые тенденции в сфере девальвации традиционных ценностей и дискриминации верующих в странах Запада? Каково положение верующих на Украине? Какова консолидированная позиция российских конфессий по вопросам свободы совести?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир ЗОРИН;
- председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир ЛЕГОЙДА;
- секретарь Межрелигиозного совета России священник Димитрий САФОНОВ;
- председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- президент Международной исламской миссии муфтий Шафиг ПШИХАЧЕВ;
- президент Федерации еврейских общин России раввин Александр БОРОДА;
- начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей РЯХОВСКИЙ;
- председатель Совета РАРС Александр КУДРЯВЦЕВ;
- генеральный секретарь РАРС пастор Олег ГОНЧАРОВ.
В ходе онлайн-конференции будет представлен ежегодный доклад Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), объединяющей все крупнейшие религиозные организации России. В 2020 году РАРС стала номинантом премии ЮНЕСКО за вклад в развитие толерантности и ненасилия от Российской Федерации.
Каковы основные виды нарушений свободы совести в мире? Какие страны и регионы мира наиболее неблагополучны с этой точки зрения? Какие новые тенденции в сфере девальвации традиционных ценностей и дискриминации верующих в странах Запада? Каково положение верующих на Украине? Какова консолидированная позиция российских конфессий по вопросам свободы совести?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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