https://ria.ru/20201019/rekord-1580524833.html

Нижегородские аграрии установили рекорд по сбору зерновых культур

Нижегородские аграрии собрали более 1,5 миллиона тонн зерна, установив собственный рекорд, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:33

2020-10-19T17:33

2020-10-19T17:33

нижегородская область

россия

глеб никитин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

нижегородская область

экономика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости.</strong> Нижегородские аграрии собрали более 1,5 миллиона тонн зерна, установив собственный рекорд, сообщил губернатор Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоза</a>, на 19 октября 2020 года в регионе собрано более 1,6 миллиона тонн зерна, 431 тысяча тонн картофеля, 182 тысячи тонн сахарной свеклы, заготовлено 35 тысяч тонн овощей, намолочено 17,3 тысячи тонн зерен рапса.По его словам, по большинству основных сельхозкультур отмечается рост объемов производства и урожайности. "В <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> получен хороший урожай картофеля, овощей, сахарной свеклы. Особую гордость вызывают зерновые. В этом году нижегородские аграрии установили личный рекорд по сбору зерна в 1,6 миллиона тонн, что на 20% выше запланированного показателя и на треть больше уровня прошлого года", - отметил Никитин.Глава Нижегородской области напомнил, что в 2020 году на развитие предприятий агропрома в общей сложности будет направлено 4,2 миллиарда рублей субсидий. В частности, 3 миллиарда рублей выделено из областного бюджета, что больше уровня прошлого года.

https://ria.ru/20201014/predpriyatiya-1579826712.html

https://realty.ria.ru/20201019/lestnitsa-1580427978.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), нижегородская область, экономика